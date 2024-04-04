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Замглавы МЭР оценил рост турпотока по России в январе-феврале

Замглавы МЭР оценил рост турпотока по России в январе-феврале - 04.04.2024, ПРАЙМ

Замглавы МЭР оценил рост турпотока по России в январе-феврале

Число туристов, которые остановились в отелях, санаториях, пансионатах и других средствах размещения в России в январе-феврале, выросло на 12,6% по сравнению с... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T11:26+0300

2024-04-04T11:26+0300

2024-04-04T11:40+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Число туристов, которые остановились в отелях, санаториях, пансионатах и других средствах размещения в России в январе-феврале, выросло на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,9 миллиона человек, сказал журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Начало 2024 года показывает, что на внутреннем туристическом рынке сохраняется устойчивый рост спроса. В январе-феврале число гостей, которые остановились в отелях, санаториях, пансионатах и других средствах размещения, выросло на 12,6% и достигло 10,9 миллиона человек", - сказал Вахруков. При этом в пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что это динамика год к году. По словам Вахрукова, хорошую динамику демонстрируют новые туристические центры. "Лучший результат показала Республика Алтай, где показатель вырос в 2,4 раза. Это напрямую связано с развитием крупного проекта – горного курорта "Манжерок". В Хабаровском крае, где в этом году начал работу горнолыжный комплекс "Хехцир", рост показателя превысил 80%", - пояснил он. Также среди лидеров - Оренбургская и Смоленская области, которые предлагают комплексные туристические продукты, в том числе для гостей из соседних стран – Казахстана и Белоруссии, добавил Вахруков. "Рост спроса на внутреннем туристическом рынке сохраняется несколько лет и новые цифры подтверждают устойчивость этого тренда. Повышенный спрос привлекает инвесторов. В 2023 году в туриндустрию было вложено более 800 миллиардов рублей частных инвестиций, что на треть больше, чем годом ранее", - заключил замглавы ведомства.

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