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ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье

ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье - 04.04.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье

Ночью 4 марта российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ, в котором располагались иностранные танки и инструкторы, а также была поражена подстанция,... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T12:07+0300

2024-04-04T12:07+0300

2024-04-04T12:07+0300

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ДОНЕЦК, 4 апр - ПРАЙМ. Ночью 4 марта российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ, в котором располагались иностранные танки и инструкторы, а также была поражена подстанция, что лишило света весь город, рассказал в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192 в Харькове. По данным подполья на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами", - заявил собеседник издания.Кроме того, как уточнил Лебедев, было произведено два попадания в микрорайоне Новые дома в Слободском районе Харькова. По словам координатора, предварительно, была атакована подстанция, и-за чего в городе пропало электричество.

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