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ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье - 04.04.2024, ПРАЙМ
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ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье
ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье - 04.04.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье
Ночью 4 марта российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ, в котором располагались иностранные танки и инструкторы, а также была поражена подстанция,... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:07+0300
2024-04-04T12:07+0300
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ДОНЕЦК, 4 апр - ПРАЙМ. Ночью 4 марта российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ, в котором располагались иностранные танки и инструкторы, а также была поражена подстанция, что лишило света весь город, рассказал в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192 в Харькове. По данным подполья на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами", - заявил собеседник издания.Кроме того, как уточнил Лебедев, было произведено два попадания в микрорайоне Новые дома в Слободском районе Харькова. По словам координатора, предварительно, была атакована подстанция, и-за чего в городе пропало электричество.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ХАРЬКОВ
12:07 04.04.2024
 
ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье

Подполье: ВС РФ атаковали училище с иностранными инструкторами в Харькове

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИспытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник"
Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса Охотник - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 4 апр - ПРАЙМ. Ночью 4 марта российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ, в котором располагались иностранные танки и инструкторы, а также была поражена подстанция, что лишило света весь город, рассказал в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192 в Харькове. По данным подполья на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами", - заявил собеседник издания.
Кроме того, как уточнил Лебедев, было произведено два попадания в микрорайоне Новые дома в Слободском районе Харькова. По словам координатора, предварительно, была атакована подстанция, и-за чего в городе пропало электричество.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАХАРЬКОВ
 
 
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