https://1prime.ru/20240404/ukraina-847070484.html
ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье
ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье - 04.04.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье
Ночью 4 марта российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ, в котором располагались иностранные танки и инструкторы, а также была поражена подстанция,... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:07+0300
2024-04-04T12:07+0300
2024-04-04T12:07+0300
спецоперация на украине
россия
украина
харьков
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/71/842757192_5:0:915:512_1920x0_80_0_0_109ed88468b1bbd945fb1fd1d13bcb94.jpg
ДОНЕЦК, 4 апр - ПРАЙМ. Ночью 4 марта российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ, в котором располагались иностранные танки и инструкторы, а также была поражена подстанция, что лишило света весь город, рассказал в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192 в Харькове. По данным подполья на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами", - заявил собеседник издания.Кроме того, как уточнил Лебедев, было произведено два попадания в микрорайоне Новые дома в Слободском районе Харькова. По словам координатора, предварительно, была атакована подстанция, и-за чего в городе пропало электричество.
украина
харьков
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/71/842757192_118:0:801:512_1920x0_80_0_0_8654b3a4d6dd01074db2c6cb98b237b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, харьков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ХАРЬКОВ
ВС России ударили по танковому училищу в Харькове, сообщили в подполье
Подполье: ВС РФ атаковали училище с иностранными инструкторами в Харькове
ДОНЕЦК, 4 апр - ПРАЙМ. Ночью 4 марта российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ, в котором располагались иностранные танки и инструкторы, а также была поражена подстанция, что лишило света весь город, рассказал в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192 в Харькове. По данным подполья на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами", - заявил собеседник издания.
Кроме того, как уточнил Лебедев, было произведено два попадания в микрорайоне Новые дома в Слободском районе Харькова. По словам координатора, предварительно, была атакована подстанция, и-за чего в городе пропало электричество.