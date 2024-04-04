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Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен - 04.04.2024, ПРАЙМ
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен
Украина движется к финансовой и военной независимости, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T21:23+0300
2024-04-04T21:23+0300
2024-04-04T21:23+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр – ПРАЙМ. Украина движется к финансовой и военной независимости, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева. Блинкен по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе заявил, что Украина сможет "очень крепко стоять на своих ногах в военном и финансовом смыслах". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет в размере 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два варианта развития событий в ходе украинского конфликта, предполагающий в том числе и поражение Украины. Он подчеркнул, что НАТО не является стороной в конфликте, а лишь оказывает поддержку Киеву в вопросе самоопределения.
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сша, украина, йенс столтенберг, энтони блинкен
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен
Блинкен: Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности
ВАШИНГТОН, 4 апр – ПРАЙМ. Украина движется к финансовой и военной независимости, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева.
Блинкен по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе заявил, что Украина сможет "очень крепко стоять на своих ногах в военном и финансовом смыслах".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет в размере 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два варианта развития событий в ходе украинского конфликта, предполагающий в том числе и поражение Украины. Он подчеркнул, что НАТО не является стороной в конфликте, а лишь оказывает поддержку Киеву в вопросе самоопределения.