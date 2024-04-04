https://1prime.ru/20240404/ukraina-847092026.html

Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен

Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен - 04.04.2024, ПРАЙМ

Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен

Украина движется к финансовой и военной независимости, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T21:23+0300

2024-04-04T21:23+0300

2024-04-04T21:23+0300

спецоперация на украине

сша

украина

йенс столтенберг

энтони блинкен

https://cdnn.1prime.ru/img/83390/25/833902539_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_ce11695cc434a7e77804ff079ece16e8.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр – ПРАЙМ. Украина движется к финансовой и военной независимости, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева. Блинкен по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе заявил, что Украина сможет "очень крепко стоять на своих ногах в военном и финансовом смыслах". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет в размере 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два варианта развития событий в ходе украинского конфликта, предполагающий в том числе и поражение Украины. Он подчеркнул, что НАТО не является стороной в конфликте, а лишь оказывает поддержку Киеву в вопросе самоопределения.

https://1prime.ru/20240404/ukraina-847088527.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, йенс столтенберг, энтони блинкен