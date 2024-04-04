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"Ползучее внедрение" НАТО на Украину продолжается, заявил Пушков - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240404/ukraina-847092188.html
"Ползучее внедрение" НАТО на Украину продолжается, заявил Пушков
"Ползучее внедрение" НАТО на Украину продолжается, заявил Пушков - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Ползучее внедрение" НАТО на Украину продолжается, заявил Пушков
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T22:08+0300
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спецоперация на украине
украина
нато
расширение нато
алексей пушков
польша
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании миссии НАТО на Украине. "Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Ползучее внедрение НАТО на Украину продолжается, принимая официальные формы. Именно прямым текстом сообщает глава МИД Польши", — написал он в своем Telegram-канале. Ранее Сикорский в Брюсселе заявили о создании совместную миссию НАТО на Украине, подчеркнув, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт. Он также добавил, что большее число обучения украинских войск будет проходить в Польше.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
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украина, нато, расширение нато, алексей пушков, польша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, расширение НАТО, Алексей Пушков, ПОЛЬША
22:08 04.04.2024
 
"Ползучее внедрение" НАТО на Украину продолжается, заявил Пушков

Пушков назвал решение о миссии НАТО на Украине "ползучим внедрением" альянса

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании миссии НАТО на Украине.
"Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Ползучее внедрение НАТО на Украину продолжается, принимая официальные формы. Именно прямым текстом сообщает глава МИД Польши", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Сикорский в Брюсселе заявили о создании совместную миссию НАТО на Украине, подчеркнув, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт. Он также добавил, что большее число обучения украинских войск будет проходить в Польше.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
17:48
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОрасширение НАТОАлексей ПушковПОЛЬША
 
 
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