https://1prime.ru/20240404/ukraina-847092188.html

"Ползучее внедрение" НАТО на Украину продолжается, заявил Пушков

"Ползучее внедрение" НАТО на Украину продолжается, заявил Пушков - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Ползучее внедрение" НАТО на Украину продолжается, заявил Пушков

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T22:08+0300

2024-04-04T22:08+0300

2024-04-04T22:08+0300

спецоперация на украине

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нато

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании миссии НАТО на Украине. "Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Ползучее внедрение НАТО на Украину продолжается, принимая официальные формы. Именно прямым текстом сообщает глава МИД Польши", — написал он в своем Telegram-канале. Ранее Сикорский в Брюсселе заявили о создании совместную миссию НАТО на Украине, подчеркнув, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт. Он также добавил, что большее число обучения украинских войск будет проходить в Польше.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.

https://1prime.ru/20240404/nato-847086885.html

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украина, нато, расширение нато, алексей пушков, польша