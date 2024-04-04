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В США описали будущее Украины - 04.04.2024, ПРАЙМ
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В США описали будущее Украины
В США описали будущее Украины - 04.04.2024, ПРАЙМ
В США описали будущее Украины
Украина скоро прекратит существование как самостоятельное государство, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T23:01+0300
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спецоперация на украине
украина
сша
скотт риттер
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украина скоро прекратит существование как самостоятельное государство, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер."Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования", — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Москву уже не волнуют беспокойные заявления политиков США о происходящем в регионе. Он подчеркнул, что США лишь затягивают конфликт продолжающимися поставками вооружения, и обвинил Вашингтон в растущем числе погибших украинских военных по вине американцев."Это делает нас худшей страной планеты, населенной худшими людьми, потому что мы можем существовать и процветать только за счет гибели других", — заявил он.Ранее Responsible Statecraft предупредил о глобальном коллапсе, если Запад не подтолкнет Украину к переговорам с Россией.
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украина, сша, скотт риттер, вашингтон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Скотт Риттер, ВАШИНГТОН
23:01 04.04.2024
 
В США описали будущее Украины

Экс-разведчик США Риттер: Украина скоро перестанет существовать как государство

© Unsplash/Oleksandr ZhabinКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Oleksandr Zhabin
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украина скоро прекратит существование как самостоятельное государство, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования", — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, Москву уже не волнуют беспокойные заявления политиков США о происходящем в регионе. Он подчеркнул, что США лишь затягивают конфликт продолжающимися поставками вооружения, и обвинил Вашингтон в растущем числе погибших украинских военных по вине американцев.
"Это делает нас худшей страной планеты, населенной худшими людьми, потому что мы можем существовать и процветать только за счет гибели других", — заявил он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен
15:39
Ранее Responsible Statecraft предупредил о глобальном коллапсе, если Запад не подтолкнет Украину к переговорам с Россией.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАСкотт РиттерВАШИНГТОН
 
 
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