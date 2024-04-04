https://1prime.ru/20240404/ukraina-847092613.html

В США описали будущее Украины

В США описали будущее Украины - 04.04.2024, ПРАЙМ

В США описали будущее Украины

Украина скоро прекратит существование как самостоятельное государство, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T23:01+0300

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2024-04-04T23:01+0300

спецоперация на украине

украина

сша

скотт риттер

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украина скоро прекратит существование как самостоятельное государство, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер."Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования", — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Москву уже не волнуют беспокойные заявления политиков США о происходящем в регионе. Он подчеркнул, что США лишь затягивают конфликт продолжающимися поставками вооружения, и обвинил Вашингтон в растущем числе погибших украинских военных по вине американцев."Это делает нас худшей страной планеты, населенной худшими людьми, потому что мы можем существовать и процветать только за счет гибели других", — заявил он.Ранее Responsible Statecraft предупредил о глобальном коллапсе, если Запад не подтолкнет Украину к переговорам с Россией.

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украина, сша, скотт риттер, вашингтон