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ВС России поразили завод БПЛА и ж/д состав ВСУ с бойцами и боеприпасами

ВС России поразили завод БПЛА и ж/д состав ВСУ с бойцами и боеприпасами - 04.04.2024, ПРАЙМ

ВС России поразили завод БПЛА и ж/д состав ВСУ с бойцами и боеприпасами

Вооруженные силы России нанесли удары по Харьковской области, в результате которых пострадал Мерефянский механический завод, где, согласно разведданным,... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T11:22+0300

2024-04-04T11:22+0300

2024-04-04T11:22+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удары по Харьковской области, в результате которых пострадал Мерефянский механический завод, где, согласно разведданным, изготавливались БПЛА. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Вечером 3 апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА", - отметил Лебедев.Лебедев также добавил, что Мерефянский завод расположен вблизи железнодорожной станции, где в момент ударов производилась разгрузка военной техники, боеприпасов, а также находились военнослужащие ВСУ. В связи с детонацией на заводе состав также попал под удар.Ранее в ночь на 28 марта в Харькове произошла серия ударов Вооруженных сил России, в результате которых было уничтожено около 50 украинских военнослужащих.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

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