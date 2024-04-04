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"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона

"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона

Новый пакет финансирования со стороны Соединенных Штатов приведет только к огромным потерям в рядах ВСУ, а Украина потеряет ряд территорий. Об этом в беседе с... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T12:04+0300

2024-04-04T12:04+0300

2024-04-04T12:04+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Новый пакет финансирования со стороны Соединенных Штатов приведет только к огромным потерям в рядах ВСУ, а Украина потеряет ряд территорий. Об этом в беседе с каналом Judging Freedom сообщил американский экономист Джеффри Сакс."Это приведет к гибели еще десятков, а то и сотен тысяч украинцев. Кроме того, в результате Украина потеряет еще больше территории, потому что Россия продолжит продвигаться, пока мы не сядем за стол переговоров", - отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению экономиста, чем дольше Вашингтон будет затягивать процесс одобрения пакета помощи, тем большие потери понесет Украина. Американские производители оружия в свою очередь наоборот останутся в плюсе и получат прибыль, пока Украина растеряет свои города.Несмотря на то, что ранее США предоставили Киеву "уникальный" пакет помощи в размере 300 миллионов долларов на прошлой неделе, Конгрессу предстоит еще согласовать законопроект о помощи в размере 60 миллиардов долларов, включая помощь для Украины.Кроме того, республиканцы в Палате представителей подготовили свой собственный вариант плана помощи Украине в виде кредитов или "ленд-лиза".

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