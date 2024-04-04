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В ВСУ увидели мрачные перспективы для Украины, пишет Politico
В ВСУ увидели мрачные перспективы для Украины, пишет Politico - 04.04.2024, ПРАЙМ
В ВСУ увидели мрачные перспективы для Украины, пишет Politico
Высокопоставленные офицеры ВСУ полагают, что в настоящее время нет ничего, что могло бы оказать помощь Киеву на поле боя, пишет Politico. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T06:17+0300
2024-04-04T06:17+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Высокопоставленные офицеры ВСУ полагают, что в настоящее время нет ничего, что могло бы оказать помощь Киеву на поле боя, пишет Politico. "Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, поскольку нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. Мы не располагаем этими технологиями, и на Западе их нет в достаточном количестве", - рассказал один из высокопоставленных источников, пожелавший сохранить анонимность. Как отмечают военные, на фронте наблюдается мрачная картина, а в стране разворачивается не только военный, но и политический кризис.По мнению военных ВСУ, российские генералы могут достичь успеха там, где они примут решение сосредоточить свое предстоящее наступление. Также они считают, что полагаться на то, что Россия допустит ошибки военного характера – это не стратегия. Кроме того, офицеры выражают сожаление по поводу как своих, так и ошибок Запада, которые, по их словам, с самого начала привели к слому возможностей Киева. По мнению военных, благодаря гораздо большему превосходству в численности личного состава и наличии на вооружении управляемых авиабомб, "которые уже несколько недель громят украинские позиции", российские войска, вероятно, сумеют осуществить прорыв линии фронта и разрушить ее на ряде участков."У нас не только военный кризис, у нас политический кризис", - подчеркнул источник.По мнению офицера, хотя Украина в настоящее время уклоняется от большого призыва, "Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а может быть и раньше".
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украина, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ
В ВСУ увидели мрачные перспективы для Украины, пишет Politico
Politico: офицеры ВСУ считают, что сейчас нет ничего, что могло бы помочь Украине
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Высокопоставленные офицеры ВСУ полагают, что в настоящее время нет ничего, что могло бы оказать помощь Киеву на поле боя, пишет Politico.
"Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, поскольку нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. Мы не располагаем этими технологиями, и на Западе их нет в достаточном количестве", - рассказал один из высокопоставленных источников, пожелавший сохранить анонимность.
Как отмечают военные, на фронте наблюдается мрачная картина, а в стране разворачивается не только военный, но и политический кризис.
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По мнению военных ВСУ, российские генералы могут достичь успеха там, где они примут решение сосредоточить свое предстоящее наступление. Также они считают, что полагаться на то, что Россия допустит ошибки военного характера – это не стратегия. Кроме того, офицеры выражают сожаление по поводу как своих, так и ошибок Запада, которые, по их словам, с самого начала привели к слому возможностей Киева.
По мнению военных, благодаря гораздо большему превосходству в численности личного состава и наличии на вооружении управляемых авиабомб, "которые уже несколько недель громят украинские позиции", российские войска, вероятно, сумеют осуществить прорыв линии фронта и разрушить ее на ряде участков.
"У нас не только военный кризис, у нас политический кризис", - подчеркнул источник.
По мнению офицера, хотя Украина в настоящее время уклоняется от большого призыва, "Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а может быть и раньше".