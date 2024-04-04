Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проигрывают деньги и закладывают оружие. СМИ рассказали об игромании в ВСУ - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240404/vsu-847073843.html
Проигрывают деньги и закладывают оружие. СМИ рассказали об игромании в ВСУ
Проигрывают деньги и закладывают оружие. СМИ рассказали об игромании в ВСУ - 04.04.2024, ПРАЙМ
Проигрывают деньги и закладывают оружие. СМИ рассказали об игромании в ВСУ
Солдат ВСУ поразила игромания, военнослужащие спускают деньги на онлайн-платформах, берут кредиты и даже закладывают оружие, сообщает агентство Bloomberg. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:38+0300
2024-04-04T13:45+0300
спецоперация на украине
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Солдат ВСУ поразила игромания, военнослужащие спускают деньги на онлайн-платформах, берут кредиты и даже закладывают оружие, сообщает агентство Bloomberg.Как отмечают авторы статьи, украинское руководство ищет способы справиться с распространяющейся лудоманией в рядах ВСУ, которая значительно подрывает их боевой дух и угрожает безопасности страны. Отмечается, что вне боевых действий военные проводят много времени на игровых онлайн-платформах и тратят огромную часть своей зарплаты.Авторы статьи сообщили, что один из военнослужащих Петр Петриченко направил петицию, в которой подобно рассказал, как именно солдаты ВСУ распоряжаются своими деньгами и временем. По его словам, для многих солдат игры стали единственным способом борьбы со стрессом.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вышеупомянутую петицию. На встрече с высокопоставленными чиновниками он отметил, что власти намерены предпринять ряд мер для большего контроля за отраслью.Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентский комитет 4 апреля вынесет на обсуждение проект об ужесточении контроля над игорной индустрией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240404/nato-847069135.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
13:38 04.04.2024 (обновлено: 13:45 04.04.2024)
 
Проигрывают деньги и закладывают оружие. СМИ рассказали об игромании в ВСУ

Bloomberg: Киев обеспокоен зависимостью солдат ВСУ от азартных игр

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Солдат ВСУ поразила игромания, военнослужащие спускают деньги на онлайн-платформах, берут кредиты и даже закладывают оружие, сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечают авторы статьи, украинское руководство ищет способы справиться с распространяющейся лудоманией в рядах ВСУ, которая значительно подрывает их боевой дух и угрожает безопасности страны. Отмечается, что вне боевых действий военные проводят много времени на игровых онлайн-платформах и тратят огромную часть своей зарплаты.
Флаг США
"Однажды это случится". В США сделали неожиданное заявление о России
11:28
Авторы статьи сообщили, что один из военнослужащих Петр Петриченко направил петицию, в которой подобно рассказал, как именно солдаты ВСУ распоряжаются своими деньгами и временем. По его словам, для многих солдат игры стали единственным способом борьбы со стрессом.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вышеупомянутую петицию. На встрече с высокопоставленными чиновниками он отметил, что власти намерены предпринять ряд мер для большего контроля за отраслью.
Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентский комитет 4 апреля вынесет на обсуждение проект об ужесточении контроля над игорной индустрией.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала