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Проигрывают деньги и закладывают оружие. СМИ рассказали об игромании в ВСУ
Проигрывают деньги и закладывают оружие. СМИ рассказали об игромании в ВСУ - 04.04.2024, ПРАЙМ
Проигрывают деньги и закладывают оружие. СМИ рассказали об игромании в ВСУ
Солдат ВСУ поразила игромания, военнослужащие спускают деньги на онлайн-платформах, берут кредиты и даже закладывают оружие, сообщает агентство Bloomberg. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:38+0300
2024-04-04T13:38+0300
2024-04-04T13:45+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Солдат ВСУ поразила игромания, военнослужащие спускают деньги на онлайн-платформах, берут кредиты и даже закладывают оружие, сообщает агентство Bloomberg.Как отмечают авторы статьи, украинское руководство ищет способы справиться с распространяющейся лудоманией в рядах ВСУ, которая значительно подрывает их боевой дух и угрожает безопасности страны. Отмечается, что вне боевых действий военные проводят много времени на игровых онлайн-платформах и тратят огромную часть своей зарплаты.Авторы статьи сообщили, что один из военнослужащих Петр Петриченко направил петицию, в которой подобно рассказал, как именно солдаты ВСУ распоряжаются своими деньгами и временем. По его словам, для многих солдат игры стали единственным способом борьбы со стрессом.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вышеупомянутую петицию. На встрече с высокопоставленными чиновниками он отметил, что власти намерены предпринять ряд мер для большего контроля за отраслью.Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентский комитет 4 апреля вынесет на обсуждение проект об ужесточении контроля над игорной индустрией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
Проигрывают деньги и закладывают оружие. СМИ рассказали об игромании в ВСУ
Bloomberg: Киев обеспокоен зависимостью солдат ВСУ от азартных игр
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ.
Солдат ВСУ поразила игромания, военнослужащие спускают деньги на онлайн-платформах, берут кредиты и даже закладывают оружие, сообщает
агентство Bloomberg.
Как отмечают авторы статьи, украинское руководство ищет способы справиться с распространяющейся лудоманией в рядах ВСУ, которая значительно подрывает их боевой дух и угрожает безопасности страны. Отмечается, что вне боевых действий военные проводят много времени на игровых онлайн-платформах и тратят огромную часть своей зарплаты.
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Авторы статьи сообщили, что один из военнослужащих Петр Петриченко направил петицию, в которой подобно рассказал, как именно солдаты ВСУ распоряжаются своими деньгами и временем. По его словам, для многих солдат игры стали единственным способом борьбы со стрессом.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вышеупомянутую петицию. На встрече с высокопоставленными чиновниками он отметил, что власти намерены предпринять ряд мер для большего контроля за отраслью.
Позднее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентский комитет 4 апреля вынесет на обсуждение проект об ужесточении контроля над игорной индустрией.