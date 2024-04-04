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ВСУ без боя лишились механизированной бригады

ВСУ без боя лишились механизированной бригады - 04.04.2024, ПРАЙМ

ВСУ без боя лишились механизированной бригады

В аккаунте 153 механизированной бригады ВСУ, которая не принимала участия в боевых действиях, в социальной сети Facebook* появилась информация, что она была... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T17:08+0300

2024-04-04T17:08+0300

2024-04-04T17:08+0300

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В аккаунте 153 механизированной бригады ВСУ, которая не принимала участия в боевых действиях, в социальной сети Facebook* появилась информация, что она была преобразована в пехотную.Комментируя изменение деятельности бригады, аналитический портал MilitaryLand предположил в соцсети X, что это случилось на фоне острого дефицита техники, который "вынуждает украинское командование пересмотреть свои планы".Ранее, в декабре 2023 года, военный обозреватель Forbes Дэвид Экс упомянул, что на фотографиях, сделанных в ходе учений новых механизированных бригад ВСУ, практически не видно боевой техники. По словам Экса, подобные бригады на тот момент только формировались, но из-за отсутствие бронетехники они становились обычной легкой пехотой.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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