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ВСУ без боя лишились механизированной бригады - 04.04.2024, ПРАЙМ
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ВСУ без боя лишились механизированной бригады
ВСУ без боя лишились механизированной бригады - 04.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ без боя лишились механизированной бригады
В аккаунте 153 механизированной бригады ВСУ, которая не принимала участия в боевых действиях, в социальной сети Facebook* появилась информация, что она была... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T17:08+0300
2024-04-04T17:08+0300
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В аккаунте 153 механизированной бригады ВСУ, которая не принимала участия в боевых действиях, в социальной сети Facebook* появилась информация, что она была преобразована в пехотную.Комментируя изменение деятельности бригады, аналитический портал MilitaryLand предположил в соцсети X, что это случилось на фоне острого дефицита техники, который "вынуждает украинское командование пересмотреть свои планы".Ранее, в декабре 2023 года, военный обозреватель Forbes Дэвид Экс упомянул, что на фотографиях, сделанных в ходе учений новых механизированных бригад ВСУ, практически не видно боевой техники. По словам Экса, подобные бригады на тот момент только формировались, но из-за отсутствие бронетехники они становились обычной легкой пехотой.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
17:08 04.04.2024
 
ВСУ без боя лишились механизированной бригады

На Украине 153-ю механизированную бригаду ВСУ преобразовали в пехотную

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарш в честь Дня Независисмости в Киеве
Марш в честь Дня Независисмости в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В аккаунте 153 механизированной бригады ВСУ, которая не принимала участия в боевых действиях, в социальной сети Facebook* появилась информация, что она была преобразована в пехотную.
Комментируя изменение деятельности бригады, аналитический портал MilitaryLand предположил в соцсети X, что это случилось на фоне острого дефицита техники, который "вынуждает украинское командование пересмотреть свои планы".
Ранее, в декабре 2023 года, военный обозреватель Forbes Дэвид Экс упомянул, что на фотографиях, сделанных в ходе учений новых механизированных бригад ВСУ, практически не видно боевой техники.
По словам Экса, подобные бригады на тот момент только формировались, но из-за отсутствие бронетехники они становились обычной легкой пехотой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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