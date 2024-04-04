https://1prime.ru/20240404/zelenskiy-847086032.html
"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского
"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского
Владимир Зеленский, панически высказываясь о потере территорий Украины, показывает беспомощность и некомпетентность, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T17:15+0300
2024-04-04T17:15+0300
2024-04-04T17:15+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, панически высказываясь о потере территорий Украины, показывает беспомощность и некомпетентность, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кровонос.Ранее Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезный снарядный голод. Он добавил, что при отсутствии помощи от Запада Киев начнет сдавать территории."Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"По его словам, Зеленский должен был собрать "правительство спасения" для решения проблем.
https://1prime.ru/20240404/lavrov-847075553.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ВСУ
"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский паникует и говорит об утрате территорий
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, панически высказываясь о потере территорий Украины, показывает беспомощность и некомпетентность, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кровонос.
Ранее Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезный снарядный голод. Он добавил, что при отсутствии помощи от Запада Киев начнет сдавать территории.
"Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"
По его словам, Зеленский должен был собрать "правительство спасения" для решения проблем.
"Мечтать не вредно". Лавров ответил на слова Зеленского о переговорах