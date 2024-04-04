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"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского - 04.04.2024, ПРАЙМ
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"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского
"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского
Владимир Зеленский, панически высказываясь о потере территорий Украины, показывает беспомощность и некомпетентность, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T17:15+0300
2024-04-04T17:15+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
всу
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, панически высказываясь о потере территорий Украины, показывает беспомощность и некомпетентность, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кровонос.Ранее Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезный снарядный голод. Он добавил, что при отсутствии помощи от Запада Киев начнет сдавать территории."Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"По его словам, Зеленский должен был собрать "правительство спасения" для решения проблем.
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владимир зеленский, украина, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ВСУ
17:15 04.04.2024
 
"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский паникует и говорит об утрате территорий

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, панически высказываясь о потере территорий Украины, показывает беспомощность и некомпетентность, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кровонос.
Ранее Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезный снарядный голод. Он добавил, что при отсутствии помощи от Запада Киев начнет сдавать территории.
"Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"
По его словам, Зеленский должен был собрать "правительство спасения" для решения проблем.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАВСУ
 
 
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