https://1prime.ru/20240404/zelenskiy-847086032.html

"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского

"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Беспомощность и некомпетентность". В ВСУ высмеяли панику Зеленского

Владимир Зеленский, панически высказываясь о потере территорий Украины, показывает беспомощность и некомпетентность, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T17:15+0300

2024-04-04T17:15+0300

2024-04-04T17:15+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

всу

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, панически высказываясь о потере территорий Украины, показывает беспомощность и некомпетентность, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кровонос.Ранее Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезный снарядный голод. Он добавил, что при отсутствии помощи от Запада Киев начнет сдавать территории."Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью", - сказал Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"По его словам, Зеленский должен был собрать "правительство спасения" для решения проблем.

https://1prime.ru/20240404/lavrov-847075553.html

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владимир зеленский, украина, всу