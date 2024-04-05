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Минфин предложил сократить сроки выдачи лицензий в сфере алкоголя - 05.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240405/alkogol-847121080.html
Минфин предложил сократить сроки выдачи лицензий в сфере алкоголя
Минфин предложил сократить сроки выдачи лицензий в сфере алкоголя - 05.04.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил сократить сроки выдачи лицензий в сфере алкоголя
Правительство РФ одобрило законопроект о сокращении сроков и количества документов для получения лицензии на производство и оборот алкогольной и... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:10+0300
2024-04-05T17:10+0300
экономика
россия
алкоголь
росалкогольтабакконтроль
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о сокращении сроков и количества документов для получения лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщается на сайте Минфина РФ. "Сроки и количество документов для получения лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции предлагается сократить. На заседании правительства РФ одобрен законопроект, направленный на упрощение и автоматизацию разрешительной деятельности", — говорится в сообщении. Как пояснил Минфин, сроки рассмотрения Росалкогольтабакконтролем (РАТК) заявлений на получение этих лицензий (кроме розничной продажи) сократятся с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней (сейчас 30 календарных дней). При этом для получения таких лицензий уменьшается перечень документов, а необходимую информацию РАТК будет проверять в том числе в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. "Например, для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения количество документов для организаций сокращается с одиннадцати до трех, а для крестьянских хозяйств — с десяти до трех", — отмечается в сообщении. При изменении лицензиатом наименования (без его реорганизации) или места нахождения лицензия будет переоформлена в автоматическом режиме на основе сведений из системы межведомственного электронного взаимодействия без заявления лицензиата, добавили в Минфине. "Предлагаемые изменения снизят время на подготовку пакета документов для лицензирования, поскольку информация, которую ранее направлял заявитель, теперь будет получена в рамках межведомственного взаимодействия. Компании смогут быстрее получить необходимую лицензию и приступить к работе", — пояснило министерство.
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россия, алкоголь, росалкогольтабакконтроль
Экономика, РОССИЯ, алкоголь, Росалкогольтабакконтроль
17:10 05.04.2024
 
Минфин предложил сократить сроки выдачи лицензий в сфере алкоголя

Минфин предложил сократить сроки выдачи лицензий в сфере алкоголя

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о сокращении сроков и количества документов для получения лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщается на сайте Минфина РФ.
"Сроки и количество документов для получения лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции предлагается сократить. На заседании правительства РФ одобрен законопроект, направленный на упрощение и автоматизацию разрешительной деятельности", — говорится в сообщении.
Как пояснил Минфин, сроки рассмотрения Росалкогольтабакконтролем (РАТК) заявлений на получение этих лицензий (кроме розничной продажи) сократятся с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней (сейчас 30 календарных дней).
При этом для получения таких лицензий уменьшается перечень документов, а необходимую информацию РАТК будет проверять в том числе в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.
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"Например, для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения количество документов для организаций сокращается с одиннадцати до трех, а для крестьянских хозяйств — с десяти до трех", — отмечается в сообщении.
При изменении лицензиатом наименования (без его реорганизации) или места нахождения лицензия будет переоформлена в автоматическом режиме на основе сведений из системы межведомственного электронного взаимодействия без заявления лицензиата, добавили в Минфине.
"Предлагаемые изменения снизят время на подготовку пакета документов для лицензирования, поскольку информация, которую ранее направлял заявитель, теперь будет получена в рамках межведомственного взаимодействия. Компании смогут быстрее получить необходимую лицензию и приступить к работе", — пояснило министерство.
 
ЭкономикаРОССИЯалкогольРосалкогольтабакконтроль
 
 
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