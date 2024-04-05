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В России назвали долю Японии в общем экспорте российских алмазов
В России назвали долю Японии в общем экспорте российских алмазов - 05.04.2024, ПРАЙМ
В России назвали долю Японии в общем экспорте российских алмазов
Россия в прошлом году экспортировала на мировой рынок алмазов минимум на два миллиарда долларов, из которых на Японию пришёлся лишь миллион, следует из анализа... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:42+0300
2024-04-05T10:42+0300
2024-04-05T10:48+0300
россия
алмазы
япония
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала на мировой рынок алмазов минимум на два миллиарда долларов, из которых на Японию пришёлся лишь миллион, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade и национальных статслужб. Министерство экономики Японии ранее в пятницу объявило, что с 10 мая вводит запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Согласно данным японской статистики, страна в прошлом году импортировала из России только непромышленные камни на сумму в 914 тысячи долларов. Главные поставщики алмазов для Японии - не добывающие собственные камни Индия (55%), Бельгия (16%) и Израиль (9%). Россия же в прошлом году, по доступным на текущий момент данным, поставила на мировые рынки алмазов на 2,015 миллиарда долларов. Таким образом, на Японию приходилось в прошлом году около 0,05% российских поставок. При этом часть стран, включая ОАЭ, которые входят в число крупнейших покупателей российских драгоценных камней, пока данные за прошлый год не раскрыли.
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россия, алмазы, япония
В России назвали долю Японии в общем экспорте российских алмазов
Comtrade: в 2023 году Россия экспортировала в Японию алмазов лишь на миллион долларов
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Россия в прошлом году экспортировала на мировой рынок алмазов минимум на два миллиарда долларов, из которых на Японию пришёлся лишь миллион, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade
и национальных статслужб.
Министерство экономики Японии ранее в пятницу объявило, что с 10 мая вводит запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения.
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Согласно данным японской статистики, страна в прошлом году импортировала из России только непромышленные камни на сумму в 914 тысячи долларов.
Главные поставщики алмазов для Японии - не добывающие собственные камни Индия (55%), Бельгия (16%) и Израиль (9%).
Россия же в прошлом году, по доступным на текущий момент данным, поставила на мировые рынки алмазов на 2,015 миллиарда долларов. Таким образом, на Японию приходилось в прошлом году около 0,05% российских поставок.
При этом часть стран, включая ОАЭ, которые входят в число крупнейших покупателей российских драгоценных камней, пока данные за прошлый год не раскрыли.