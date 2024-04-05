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Эксперт оценил запрет импорта российских алмазов в Японию
Эксперт оценил запрет импорта российских алмазов в Японию - 05.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил запрет импорта российских алмазов в Японию
Введенный Японией запрет на импорт российских непромышленных алмазов носит демонстративный характер, поскольку в эту страну шли незначительные объемы украшений, | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:02+0300
2024-04-05T14:02+0300
2024-04-05T14:02+0300
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япония
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Введенный Японией запрет на импорт российских непромышленных алмазов носит демонстративный характер, поскольку в эту страну шли незначительные объемы украшений, поделился с РИА Новости мнением главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее сообщалось, что Япония вводит запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Меры приняты решением правительства в пятницу, будут официально обнародованы 10 апреля, запрет вступит в силу 10 мая. "Поставки непромышленных в принципе составляют лишь 10% российского экспорта, при этом в Японию шли совершенно незначимые объемы украшений, поэтому здесь даже статистически не о чем говорить. Тем самым запрет имеет демонстративный характер" - прокомментировал эксперт. Также он отметил, что основными направлениями сбыта российских алмазов являются Индия и Китай. Россия в 2023 году экспортировала на мировой рынок алмазов минимум на 2 миллиарда долларов, при этом на Японию пришлось лишь 0,05% всех поставок, подсчитало РИА Новости. Япония купила их у России в прошлом году на 914 тысяч долларов. А главными поставщиками алмазов для страны были не добывающие собственные камни Индия (55% от японских закупок), Бельгия (16%) и Израиль (9%).
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алмазы, россия, япония, санкции против рф
алмазы, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, санкции против РФ
Эксперт оценил запрет импорта российских алмазов в Японию
Худалов: запрет импорта российских алмазов в Японию носит демонстративный характер
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Введенный Японией запрет на импорт российских непромышленных алмазов носит демонстративный характер, поскольку в эту страну шли незначительные объемы украшений, поделился с РИА Новости мнением главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее сообщалось, что Япония вводит запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Меры приняты решением правительства в пятницу, будут официально обнародованы 10 апреля, запрет вступит в силу 10 мая.
"Поставки непромышленных в принципе составляют лишь 10% российского экспорта, при этом в Японию шли совершенно незначимые объемы украшений, поэтому здесь даже статистически не о чем говорить. Тем самым запрет имеет демонстративный характер" - прокомментировал эксперт. Также он отметил, что основными направлениями сбыта российских алмазов являются Индия и Китай.
Россия в 2023 году экспортировала на мировой рынок алмазов минимум на 2 миллиарда долларов, при этом на Японию пришлось лишь 0,05% всех поставок, подсчитало РИА Новости. Япония купила их у России в прошлом году на 914 тысяч долларов. А главными поставщиками алмазов для страны были не добывающие собственные камни Индия (55% от японских закупок), Бельгия (16%) и Израиль (9%).
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