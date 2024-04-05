Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил запрет импорта российских алмазов в Японию - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240405/almazy-847112619.html
Эксперт оценил запрет импорта российских алмазов в Японию
Эксперт оценил запрет импорта российских алмазов в Японию - 05.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил запрет импорта российских алмазов в Японию
Введенный Японией запрет на импорт российских непромышленных алмазов носит демонстративный характер, поскольку в эту страну шли незначительные объемы украшений, | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:02+0300
2024-04-05T14:02+0300
алмазы
россия
япония
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Введенный Японией запрет на импорт российских непромышленных алмазов носит демонстративный характер, поскольку в эту страну шли незначительные объемы украшений, поделился с РИА Новости мнением главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее сообщалось, что Япония вводит запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Меры приняты решением правительства в пятницу, будут официально обнародованы 10 апреля, запрет вступит в силу 10 мая. "Поставки непромышленных в принципе составляют лишь 10% российского экспорта, при этом в Японию шли совершенно незначимые объемы украшений, поэтому здесь даже статистически не о чем говорить. Тем самым запрет имеет демонстративный характер" - прокомментировал эксперт. Также он отметил, что основными направлениями сбыта российских алмазов являются Индия и Китай. Россия в 2023 году экспортировала на мировой рынок алмазов минимум на 2 миллиарда долларов, при этом на Японию пришлось лишь 0,05% всех поставок, подсчитало РИА Новости. Япония купила их у России в прошлом году на 914 тысяч долларов. А главными поставщиками алмазов для страны были не добывающие собственные камни Индия (55% от японских закупок), Бельгия (16%) и Израиль (9%).
https://1prime.ru/20240320/ukraine-846521163.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6118573d6def34f4093c6d6c0ba371fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алмазы, россия, япония, санкции против рф
алмазы, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, санкции против РФ
14:02 05.04.2024
 
Эксперт оценил запрет импорта российских алмазов в Японию

Худалов: запрет импорта российских алмазов в Японию носит демонстративный характер

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© fotolia.com / Africa Studio
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Введенный Японией запрет на импорт российских непромышленных алмазов носит демонстративный характер, поскольку в эту страну шли незначительные объемы украшений, поделился с РИА Новости мнением главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее сообщалось, что Япония вводит запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения. Меры приняты решением правительства в пятницу, будут официально обнародованы 10 апреля, запрет вступит в силу 10 мая.
"Поставки непромышленных в принципе составляют лишь 10% российского экспорта, при этом в Японию шли совершенно незначимые объемы украшений, поэтому здесь даже статистически не о чем говорить. Тем самым запрет имеет демонстративный характер" - прокомментировал эксперт. Также он отметил, что основными направлениями сбыта российских алмазов являются Индия и Китай.
Россия в 2023 году экспортировала на мировой рынок алмазов минимум на 2 миллиарда долларов, при этом на Японию пришлось лишь 0,05% всех поставок, подсчитало РИА Новости. Япония купила их у России в прошлом году на 914 тысяч долларов. А главными поставщиками алмазов для страны были не добывающие собственные камни Индия (55% от японских закупок), Бельгия (16%) и Израиль (9%).
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России
20 марта, 16:41
 
алмазыРОССИЯЯПОНИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала