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В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 05.04.2024, ПРАЙМ
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" уроженца Таджикистана Мухаммада Зоира Шарипзоду. Об этом агентству РИА... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:47+0300
2024-04-05T17:47+0300
2024-04-05T17:59+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" уроженца Таджикистана Мухаммада Зоира Шарипзоду. Об этом агентству РИА Новости рассказали в суде."Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - заявили в суде.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Сообщалось, что исполнителей теракта удалось задержать в Брянской области 23 марта. Как позднее заявили президент России Владимир Путин, всего по делу задержали 11 фигурантов.
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Одиннадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мухаммад Зоир Шарипзода
Басманный суд Москвы арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммада Зоира Шарипзоду, сообщили РИА Новости в суде.
2024-04-05T17:47+0300
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Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, Новости
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" уроженца Таджикистана Мухаммада Зоира Шарипзоду. Об этом агентству РИА Новости рассказали в суде.
2024-04-05T17:47+0300
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PT0M10S
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" уроженца Таджикистана Мухаммада Зоира Шарипзоду. Об этом агентству РИА Новости рассказали в суде.
"Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - заявили в суде.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Сообщалось, что исполнителей теракта удалось задержать в Брянской области 23 марта. Как позднее заявили президент России Владимир Путин, всего по делу задержали 11 фигурантов.