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США угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией, пишут СМИ

США угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией, пишут СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ

США угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией, пишут СМИ

Соединенные Штаты прибегают к новой тактике отслеживания корреспондентских счетов российских банков за рубежом и персональным угрозам топ-менеджменту... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T10:19+0300

2024-04-05T10:19+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты прибегают к новой тактике отслеживания корреспондентских счетов российских банков за рубежом и персональным угрозам топ-менеджменту иностранных финансовых организаций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в сырьевой компании.Согласно собеседнику издания, точечная борьба начала приносить успех, срок существования новых корреспондентских счетов сократился до полугода. Банки из Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ особенно интересуют американцев, так как Россия часто использует их для обхода санкций.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПредставители Министерства финансов США проводят переговоры с иностранными представителями, предупреждая о рисках сотрудничества с российскими банками в условиях ограничений, отметили в газете.Эксперты подтверждают растущее давление со стороны Вашингтона на иностранные банки. Такие действия стали возможны после получения Минфином США права вводить рестрикции против банков третьих стран, которые помогают России в обходе санкций.Нарушителям грозит закрытие корреспондентских счетов в американских банках и замораживание активов. Банки, не желающие следовать требованиям, могут вывести активы, но это затруднит их нормальную деятельность.

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россия, сша, банки, новости