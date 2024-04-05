Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией, пишут СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240405/bank-847101307.html
США угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией, пишут СМИ
США угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией, пишут СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ
США угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией, пишут СМИ
Соединенные Штаты прибегают к новой тактике отслеживания корреспондентских счетов российских банков за рубежом и персональным угрозам топ-менеджменту... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:19+0300
2024-04-05T10:21+0300
экономика
россия
сша
банки
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты прибегают к новой тактике отслеживания корреспондентских счетов российских банков за рубежом и персональным угрозам топ-менеджменту иностранных финансовых организаций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в сырьевой компании.Согласно собеседнику издания, точечная борьба начала приносить успех, срок существования новых корреспондентских счетов сократился до полугода. Банки из Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ особенно интересуют американцев, так как Россия часто использует их для обхода санкций.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПредставители Министерства финансов США проводят переговоры с иностранными представителями, предупреждая о рисках сотрудничества с российскими банками в условиях ограничений, отметили в газете.Эксперты подтверждают растущее давление со стороны Вашингтона на иностранные банки. Такие действия стали возможны после получения Минфином США права вводить рестрикции против банков третьих стран, которые помогают России в обходе санкций.Нарушителям грозит закрытие корреспондентских счетов в американских банках и замораживание активов. Банки, не желающие следовать требованиям, могут вывести активы, но это затруднит их нормальную деятельность.
https://1prime.ru/20240402/sanktsii-847017700.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, банки, новости
Экономика, РОССИЯ, США, Банки, Новости
10:19 05.04.2024 (обновлено: 10:21 05.04.2024)
 
США угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией, пишут СМИ

"Ведомости": США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты прибегают к новой тактике отслеживания корреспондентских счетов российских банков за рубежом и персональным угрозам топ-менеджменту иностранных финансовых организаций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в сырьевой компании.
Согласно собеседнику издания, точечная борьба начала приносить успех, срок существования новых корреспондентских счетов сократился до полугода. Банки из Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ особенно интересуют американцев, так как Россия часто использует их для обхода санкций.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Представители Министерства финансов США проводят переговоры с иностранными представителями, предупреждая о рисках сотрудничества с российскими банками в условиях ограничений, отметили в газете.
Эксперты подтверждают растущее давление со стороны Вашингтона на иностранные банки. Такие действия стали возможны после получения Минфином США права вводить рестрикции против банков третьих стран, которые помогают России в обходе санкций.
Нарушителям грозит закрытие корреспондентских счетов в американских банках и замораживание активов. Банки, не желающие следовать требованиям, могут вывести активы, но это затруднит их нормальную деятельность.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
США вывели из-под санкций бывшую европейскую дочку банка ВТБ
2 апреля, 22:01
 
ЭкономикаРОССИЯСШАБанкиНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала