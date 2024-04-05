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Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley
Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley - 05.04.2024, ПРАЙМ
Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley
Министерство обороны России в рамках исполнения гособоронзаказа получило от предприятий госкорпорации "Ростех" партию БМП третьего поколения, сообщили в... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:04+0300
2024-04-05T09:44+0300
вооружения
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Министерство обороны России в рамках исполнения гособоронзаказа получило от предприятий госкорпорации "Ростех" партию БМП третьего поколения, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы". Машина разработана и серийно выпускается на "Курганмашзаводе", который входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха".Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов ранее сообщал, что изучение трофейной американской БМП Bradley показало, что она полностью уступает российской машине БМП-3. По его словам, БМП-3 способна уничтожать украинские БМП и БТР с одного выстрела благодаря мощному 100-миллиметровому орудию. Сейчас российские Вооруженные силы активно применяют БМП-3 в зоне СВО. Она предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач. Машина оснащена мощным комплексом вооружения. Он включает 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, также имеется автоматизированная система управления огнем. БМП-3 способна развивать скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километра в час. Полная боевая масса без дополнительной защиты составляет 19 тонн.
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бмп, минобороны рф, сво, ростех
Вооружения, БМП, Минобороны РФ, СВО, Ростех
09:04 05.04.2024 (обновлено: 09:44 05.04.2024)
 
Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley

Курганское предприятие "Ростеха" поставило Минобороны партию БМП третьего поколения

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Министерство обороны России в рамках исполнения гособоронзаказа получило от предприятий госкорпорации "Ростех" партию БМП третьего поколения, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".
Машина разработана и серийно выпускается на "Курганмашзаводе", который входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха".
Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов ранее сообщал, что изучение трофейной американской БМП Bradley показало, что она полностью уступает российской машине БМП-3.
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По его словам, БМП-3 способна уничтожать украинские БМП и БТР с одного выстрела благодаря мощному 100-миллиметровому орудию.
Сейчас российские Вооруженные силы активно применяют БМП-3 в зоне СВО. Она предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач. Машина оснащена мощным комплексом вооружения. Он включает 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, также имеется автоматизированная система управления огнем.
БМП-3 способна развивать скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километра в час. Полная боевая масса без дополнительной защиты составляет 19 тонн.
 
ВооруженияБМПМинобороны РФСВОРостех
 
 
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