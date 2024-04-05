https://1prime.ru/20240405/bmp-847097463.html

Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley

Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley - 05.04.2024, ПРАЙМ

Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley

Министерство обороны России в рамках исполнения гособоронзаказа получило от предприятий госкорпорации "Ростех" партию БМП третьего поколения, сообщили в... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T09:04+0300

2024-04-05T09:04+0300

2024-04-05T09:44+0300

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Министерство обороны России в рамках исполнения гособоронзаказа получило от предприятий госкорпорации "Ростех" партию БМП третьего поколения, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы". Машина разработана и серийно выпускается на "Курганмашзаводе", который входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха".Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов ранее сообщал, что изучение трофейной американской БМП Bradley показало, что она полностью уступает российской машине БМП-3. По его словам, БМП-3 способна уничтожать украинские БМП и БТР с одного выстрела благодаря мощному 100-миллиметровому орудию. Сейчас российские Вооруженные силы активно применяют БМП-3 в зоне СВО. Она предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач. Машина оснащена мощным комплексом вооружения. Он включает 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, также имеется автоматизированная система управления огнем. БМП-3 способна развивать скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километра в час. Полная боевая масса без дополнительной защиты составляет 19 тонн.

https://1prime.ru/20240403/svo-847050401.html

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бмп, минобороны рф, сво, ростех