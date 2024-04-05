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Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области - 05.04.2024, ПРАЙМ
Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
Детонацию взрывного устройства, установленного на беспилотнике. проводил в Ростовской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщил в Telegram губернатор... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:33+0300
2024-04-05T13:33+0300
2024-04-05T13:56+0300
ростовская область
пострадавшие
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - ПРАЙМ. Детонацию взрывного устройства, установленного на беспилотнике. проводил в Ростовской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.Отмчается, что БПЛА упал в Морозовском районе, рядом с аэропортом. "В результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек", - подчеркнул Голубев.По его словам, пострадавшие проводили детонацию взрывного устройства. Им оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.
https://1prime.ru/20240402/dron-846992836.html
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ростовская область, пострадавшие
Ростовская область, пострадавшие
Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области
Голубев: 8 человек пострадали при детонации взрывного устройства на БПЛА под Ростовом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - ПРАЙМ. Детонацию взрывного устройства, установленного на беспилотнике. проводил в Ростовской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.
Отмчается, что БПЛА упал в Морозовском районе, рядом с аэропортом.
"В результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек", - подчеркнул Голубев.
По его словам, пострадавшие проводили детонацию взрывного устройства. Им оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.
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