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Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области

Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области - 05.04.2024, ПРАЙМ

Восемь человек пострадали при детонации упавшего дрона в Ростовской области

Детонацию взрывного устройства, установленного на беспилотнике. проводил в Ростовской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщил в Telegram губернатор... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T13:33+0300

2024-04-05T13:33+0300

2024-04-05T13:56+0300

ростовская область

пострадавшие

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - ПРАЙМ. Детонацию взрывного устройства, установленного на беспилотнике. проводил в Ростовской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.Отмчается, что БПЛА упал в Морозовском районе, рядом с аэропортом. "В результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек", - подчеркнул Голубев.По его словам, пострадавшие проводили детонацию взрывного устройства. Им оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.

https://1prime.ru/20240402/dron-846992836.html

ростовская область

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ростовская область, пострадавшие