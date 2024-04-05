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Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом - 05.04.2024, ПРАЙМ

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах, сообщили РИА Новости в правительстве региона. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T05:30+0300

2024-04-05T05:30+0300

2024-04-05T05:32+0300

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах, сообщили РИА Новости в правительстве региона.К губернатору на выходе из дома культуры, где он проводил встречу с жителями, подбежал мужчина и нанес ножевое ранение. Чибиса госпитализировали из Апатитов в Кировск в местную больницу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНападавшего задержал сотрудник Росгвардии, ему пришлось применить табельное оружие. Злоумышленник был ранен. Как сообщили источник, им оказался житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, он работал на железной дороге, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью.В момент госпитализации Чибис был в сознании, ему провели операцию. Его оценивается как тяжелое стабильное, но аорта не задета, сообщил главврач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев.в ближайший послеоперационный период Чибис находится в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил нападение на Чибиса на контроль в центральном аппарате ведомстваНа месте происшествия приступили к работе следователи, они устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов преступления.

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