https://1prime.ru/20240405/chibis-847096296.html

Губернатор Чибис после операции сообщил, что пришел в себя

Губернатор Чибис после операции сообщил, что пришел в себя - 05.04.2024, ПРАЙМ

Губернатор Чибис после операции сообщил, что пришел в себя

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил после операции, что пришел в себя. Видео с обращением главы региона опубликовано в его Telegram-канале. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T08:25+0300

2024-04-05T08:25+0300

2024-04-05T08:26+0300

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил после операции, что пришел в себя. Видео с обращением главы региона опубликовано в его Telegram-канале."Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой - только вперед! Все будет хорошо", - сказал губернатор.Нападение на главу региона произошло вечером 4 апреля вечером в апатитах. Чибис встречался в местном доме культуры с горожанами. После нападения боец ОМОНа задержал злоумышленника, ранив из табельного оружия. Министр здравоохранения области Дмитрий Панычев рассказал, что состояние пострадавшего тяжелое и стабильное, ему сделали операцию на животе и поместили в реанимацию.По данным прокуратуры, нападавшим оказался житель Апатитов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно он ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью. В ряде СМИ сообщалось, что его имя Александр Быданов, ему 42 года. Из картотеки дел мировых судей апатитского суда следует, что мужчина по фамилии Быданов в 2017 году привлекался к административной ответственности за неуплату штрафа за превышение скорости. Он был оштрафован на тысячу рублей. В июне 2022 года суд лишил Быданова прав после оставления места ДТП после столкновения с другим автомобилем. В августе того же года мужчину с такой фамилией задержали за управление автомобилем без прав. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. При этом РИА Новости не располагает официальной информацией о том, является ли указанный в картотеке суда Александр Быданов тем, кто совершил нападение на губернатора.Прокуратура сообщила, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи со служебной деятельностью потерпевшего.Со своей стороны, Следственный комитет сообщил, что в рамках расследуемого дела задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. Следователи сейчас изучают круг общения задержанного, содержимое телефона и других электронных носителей, принадлежащих ему.В ходе допроса напавший на Чибиса мужчина пояснил, что совершил нападение из неприязни к губернатору, хотя лично с ним не был знаком. При этом совершивший нападение уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.

https://1prime.ru/20240405/chibis-847093222.html

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