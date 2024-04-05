https://1prime.ru/20240405/chibis-847104071.html
Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса
Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса - 05.04.2024, ПРАЙМ
Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса
Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на выходе из Дома культуры, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T11:02+0300
2024-04-05T11:02+0300
2024-04-05T11:04+0300
происшествия
нападение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102921_0:208:3078:1939_1920x0_80_0_0_0b8817db68d245deafab291c4d423778.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на выходе из Дома культуры, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина."[В этот момент] подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошел до машины, оперативно доехали до больницы. Его сразу же отвезли в операционную", - рассказала Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".Говорить о том, когда губернатор восстановится, рано, отметила Сечкина. Однако сам Чибис проявляет бодрый настрой и хотел бы как можно скорее вернуться к работе. В своём телеграм- канале Чибис поблагодарил медиков. "Скоро в бой", - сказал он.Корреспондент местного телеканала Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора с жителями, сообщил РИА Новости, что заметил рядом с ним охранника, а в зале дежурили полиция и дружинники.Нападение на Чибиса произошло вечером четвертого апреля, когда глава региона вышел из здания ДК "Строитель". Он получил ножевое ранение в живот. Губернатора прооперировали, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ оценил его состояние как тяжелое.Нападавший попытался убежать, но правоохранители успели его задержать. Возбуждено уголовное дело. На допросах в Следственном комитете задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни. При этом не был лично знаком с Чибисом. С 2013-го по 2019-й Чибис работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также являлся главным государственным жилищным инспектором РФ. В конце марта 2019-го указом президента был назначен врио губернатора Мурманской области. Сменил на этом посту Марину Ковтун. Восьмого сентября того же года избран губернатором, получив более 60 процентов голосов.
https://1prime.ru/20240405/chibis-847093222.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102921_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bbbcdbef1465af90260a70d2895babf0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нападение
Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса
Пресс-секретарь: Чибис находился в сознании после удара ножом, сам дошел до машины
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на выходе из Дома культуры, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина.
"[В этот момент] подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошел до машины, оперативно доехали до больницы. Его сразу же отвезли в операционную", - рассказала Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".
Говорить о том, когда губернатор восстановится, рано, отметила Сечкина. Однако сам Чибис проявляет бодрый настрой и хотел бы как можно скорее вернуться к работе. В своём телеграм- канале Чибис поблагодарил медиков. "Скоро в бой", - сказал он.
Корреспондент местного телеканала Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора с жителями, сообщил РИА Новости, что заметил рядом с ним охранника, а в зале дежурили полиция и дружинники.
Нападение на Чибиса произошло вечером четвертого апреля, когда глава региона вышел из здания ДК "Строитель". Он получил ножевое ранение в живот. Губернатора прооперировали, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ оценил его состояние как тяжелое.
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом
Нападавший попытался убежать, но правоохранители успели его задержать. Возбуждено уголовное дело. На допросах в Следственном комитете задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни. При этом не был лично знаком с Чибисом.
С 2013-го по 2019-й Чибис работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также являлся главным государственным жилищным инспектором РФ. В конце марта 2019-го указом президента был назначен врио губернатора Мурманской области. Сменил на этом посту Марину Ковтун. Восьмого сентября того же года избран губернатором, получив более 60 процентов голосов.