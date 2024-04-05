https://1prime.ru/20240405/chibis-847104071.html

Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса

Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса - 05.04.2024, ПРАЙМ

Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на выходе из Дома культуры, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:02+0300

2024-04-05T11:02+0300

2024-04-05T11:04+0300

происшествия

нападение

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на выходе из Дома культуры, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина."[В этот момент] подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошел до машины, оперативно доехали до больницы. Его сразу же отвезли в операционную", - рассказала Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".Говорить о том, когда губернатор восстановится, рано, отметила Сечкина. Однако сам Чибис проявляет бодрый настрой и хотел бы как можно скорее вернуться к работе. В своём телеграм- канале Чибис поблагодарил медиков. "Скоро в бой", - сказал он.Корреспондент местного телеканала Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора с жителями, сообщил РИА Новости, что заметил рядом с ним охранника, а в зале дежурили полиция и дружинники.Нападение на Чибиса произошло вечером четвертого апреля, когда глава региона вышел из здания ДК "Строитель". Он получил ножевое ранение в живот. Губернатора прооперировали, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ оценил его состояние как тяжелое.Нападавший попытался убежать, но правоохранители успели его задержать. Возбуждено уголовное дело. На допросах в Следственном комитете задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни. При этом не был лично знаком с Чибисом. С 2013-го по 2019-й Чибис работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также являлся главным государственным жилищным инспектором РФ. В конце марта 2019-го указом президента был назначен врио губернатора Мурманской области. Сменил на этом посту Марину Ковтун. Восьмого сентября того же года избран губернатором, получив более 60 процентов голосов.

https://1prime.ru/20240405/chibis-847093222.html

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нападение