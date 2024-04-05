Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240405/chibis-847104071.html
Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса
Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса - 05.04.2024, ПРАЙМ
Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса
Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на выходе из Дома культуры, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T11:02+0300
2024-04-05T11:04+0300
происшествия
нападение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102921_0:208:3078:1939_1920x0_80_0_0_0b8817db68d245deafab291c4d423778.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на выходе из Дома культуры, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина."[В этот момент] подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошел до машины, оперативно доехали до больницы. Его сразу же отвезли в операционную", - рассказала Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".Говорить о том, когда губернатор восстановится, рано, отметила Сечкина. Однако сам Чибис проявляет бодрый настрой и хотел бы как можно скорее вернуться к работе. В своём телеграм- канале Чибис поблагодарил медиков. "Скоро в бой", - сказал он.Корреспондент местного телеканала Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора с жителями, сообщил РИА Новости, что заметил рядом с ним охранника, а в зале дежурили полиция и дружинники.Нападение на Чибиса произошло вечером четвертого апреля, когда глава региона вышел из здания ДК "Строитель". Он получил ножевое ранение в живот. Губернатора прооперировали, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ оценил его состояние как тяжелое.Нападавший попытался убежать, но правоохранители успели его задержать. Возбуждено уголовное дело. На допросах в Следственном комитете задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни. При этом не был лично знаком с Чибисом. С 2013-го по 2019-й Чибис работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также являлся главным государственным жилищным инспектором РФ. В конце марта 2019-го указом президента был назначен врио губернатора Мурманской области. Сменил на этом посту Марину Ковтун. Восьмого сентября того же года избран губернатором, получив более 60 процентов голосов.
https://1prime.ru/20240405/chibis-847093222.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102921_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bbbcdbef1465af90260a70d2895babf0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нападение
Происшествия, нападение
11:02 05.04.2024 (обновлено: 11:04 05.04.2024)
 
Стали известны новые подробности нападения на губернатора Чибиса

Пресс-секретарь: Чибис находился в сознании после удара ножом, сам дошел до машины

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на выходе из Дома культуры, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина.
"[В этот момент] подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошел до машины, оперативно доехали до больницы. Его сразу же отвезли в операционную", - рассказала Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".
Говорить о том, когда губернатор восстановится, рано, отметила Сечкина. Однако сам Чибис проявляет бодрый настрой и хотел бы как можно скорее вернуться к работе. В своём телеграм- канале Чибис поблагодарил медиков. "Скоро в бой", - сказал он.
Корреспондент местного телеканала Антон Рассказов, который присутствовал на встрече губернатора с жителями, сообщил РИА Новости, что заметил рядом с ним охранника, а в зале дежурили полиция и дружинники.
Нападение на Чибиса произошло вечером четвертого апреля, когда глава региона вышел из здания ДК "Строитель". Он получил ножевое ранение в живот. Губернатора прооперировали, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ оценил его состояние как тяжелое.
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом
05:30
Нападавший попытался убежать, но правоохранители успели его задержать. Возбуждено уголовное дело. На допросах в Следственном комитете задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни. При этом не был лично знаком с Чибисом.
С 2013-го по 2019-й Чибис работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также являлся главным государственным жилищным инспектором РФ. В конце марта 2019-го указом президента был назначен врио губернатора Мурманской области. Сменил на этом посту Марину Ковтун. Восьмого сентября того же года избран губернатором, получив более 60 процентов голосов.
 
Происшествиянападение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала