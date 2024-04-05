https://1prime.ru/20240405/chibis-847109586.html
В Кремле призвали расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки
В Кремле призвали расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки - 05.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле призвали расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обязательно будет расследовано в самые короткие сроки, заверил официальный представитель Кремля... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:11+0300
2024-04-05T13:11+0300
2024-04-05T13:11+0300
россия
дмитрий песков
преступление
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обязательно будет расследовано в самые короткие сроки, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.Песков, говоря о необходимости усиления безопасности чиновников после происшествия с Чибисом, добавил, что решение на этот счет будут принимать соответствующие службы. По его словам, в данной ситуации полагаться можно только на экспертную оценку.Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Владимир Путин, как только представится возможность, позвонит Чибису, который находится в больнице после нападения. Песков резюмировал, что губернатор уже прооперирован, а значит вскоре он будет в состоянии переговорить с Путиным.Ранее, в четверг вечером, было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Согласно данным следствия, атаку на чиновника совершил 42-летний житель Апатит, который нанес губернатору удар ножом в живот, после чего попытался скрыться, но был арестован сотрудниками Росгвардии.
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россия, дмитрий песков, преступление
РОССИЯ, Дмитрий Песков, преступление
В Кремле призвали расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки
В Кремле призвали расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обязательно будет расследовано в самые короткие сроки, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
Песков, говоря о необходимости усиления безопасности чиновников после происшествия с Чибисом, добавил, что решение на этот счет будут принимать соответствующие службы. По его словам, в данной ситуации полагаться можно только на экспертную оценку.
Губернатор Чибис после операции сообщил, что пришел в себя
Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Владимир Путин, как только представится возможность, позвонит Чибису, который находится в больнице после нападения. Песков резюмировал, что губернатор уже прооперирован, а значит вскоре он будет в состоянии переговорить с Путиным.
Ранее, в четверг вечером, было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Согласно данным следствия, атаку на чиновника совершил 42-летний житель Апатит, который нанес губернатору удар ножом в живот, после чего попытался скрыться, но был арестован сотрудниками Росгвардии.