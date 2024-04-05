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Делом о покушении на Чибиса займутся в центральном аппарате СК - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Делом о покушении на Чибиса займутся в центральном аппарате СК
Делом о покушении на Чибиса займутся в центральном аппарате СК - 05.04.2024, ПРАЙМ
Делом о покушении на Чибиса займутся в центральном аппарате СК
В Мурманскую область направлены специалисты из центрального аппарата Следственного комитета России по делу о покушении на губернатора региона Андрея Чибиса. Об... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:41+0300
2024-04-05T14:58+0300
происшествия
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В Мурманскую область направлены специалисты из центрального аппарата Следственного комитета России по делу о покушении на губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале."По поручению главы ведомства в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России... По итогам совещания председатель СК России поручил передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК РФ для дальнейшего расследования", — говорится в сообщении. В рамках расследования специалисты СК изучат все обстоятельства покушения и дадут объективную правовую оценку. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По данным следствия, 42-летний житель Апатит по окончании встречи губернатора области с жителями города нанес ему удар ножом в живот. После нападения мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Со своей стороны, Следственный комитет сообщил, что в рамках расследуемого дела задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. Следователи сейчас изучают круг общения задержанного, содержимое телефона и других электронных носителей, принадлежащих ему. В СК задержанный объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя знаком с главой региона не был.
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россия, ск рф
Происшествия, РОССИЯ, СК РФ
14:41 05.04.2024 (обновлено: 14:58 05.04.2024)
 
Делом о покушении на Чибиса займутся в центральном аппарате СК

СК: криминалисты и эксперты центрального аппарата расследуют покушение на Чибиса

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Чибис, губернатор Мурманской области
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В Мурманскую область направлены специалисты из центрального аппарата Следственного комитета России по делу о покушении на губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале.
"По поручению главы ведомства в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России... По итогам совещания председатель СК России поручил передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК РФ для дальнейшего расследования", — говорится в сообщении.
В рамках расследования специалисты СК изучат все обстоятельства покушения и дадут объективную правовую оценку.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По данным следствия, 42-летний житель Апатит по окончании встречи губернатора области с жителями города нанес ему удар ножом в живот. После нападения мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Мурманской области А. Чибисом - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Губернатор Чибис рассказал о своем состоянии после операции
08:25
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности.
Со своей стороны, Следственный комитет сообщил, что в рамках расследуемого дела задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. Следователи сейчас изучают круг общения задержанного, содержимое телефона и других электронных носителей, принадлежащих ему. В СК задержанный объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя знаком с главой региона не был.
 
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