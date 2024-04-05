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Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты

Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты - 05.04.2024, ПРАЙМ

Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты

Соперничество США и Китая в сфере технологий вышло на новый уровень, Вашингтон готовит новые санции против производителей чипов из КНР, но Пекин введет ответные | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T10:12+0300

2024-04-05T10:12+0300

2024-04-05T10:16+0300

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сша

чипы

полупроводники

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Соперничество США и Китая в сфере технологий вышло на новый уровень, Вашингтон готовит новые санции против производителей чипов из КНР, но Пекин введет ответные меры. Об этом пишет турецкое издение Yeni Safak.По данным издания, США и Китай соперничают на многих уровнях, особенно в области технологий. Так, по мнению Вашингтона, достижение Пекином значительного уровня мирового производства чипов является угрозой, поэтому администрация президента Джо Байдена готовит ограничения против компании Huawei. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКитай, в свою очередь, работает над созданием чипового фонда. Кроме того, Пекин заменил технологии американского происхождения в госучреждениях на продукты китайских производителей, в том числе, Huawei и Phytium. Такое решение поспособствовало падению акций американских Intel и ADM, напоминает YS."Мы видим, что давнее технологическое соперничество США и Китая сейчас набирает обороты. Обе страны прилагают большие усилия в борьбе за производство полупроводников и право голоса на мировом рынке. Это означает, что в данной войне могут быть предприняты новые шаги", - прокомментировал ситуацию эксперт по кибербезопасности ADEO Cyber Security Эрсин Чахмутоглу.По его словам, новый чиповый кризис станет сигналом опасности для стран и компаний, которые зависят от иностранных технологий. Поэтому, отметил Чахмутоглу, многие государства изучают возможность снижения этой зависимости.Полный текст читайте на ИноСМИ

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китай, сша, чипы, полупроводники