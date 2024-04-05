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Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты
Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты - 05.04.2024, ПРАЙМ
Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты
Соперничество США и Китая в сфере технологий вышло на новый уровень, Вашингтон готовит новые санции против производителей чипов из КНР, но Пекин введет ответные | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:12+0300
2024-04-05T10:16+0300
китай
сша
чипы
полупроводники
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Соперничество США и Китая в сфере технологий вышло на новый уровень, Вашингтон готовит новые санции против производителей чипов из КНР, но Пекин введет ответные меры. Об этом пишет турецкое издение Yeni Safak.По данным издания, США и Китай соперничают на многих уровнях, особенно в области технологий. Так, по мнению Вашингтона, достижение Пекином значительного уровня мирового производства чипов является угрозой, поэтому администрация президента Джо Байдена готовит ограничения против компании Huawei. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКитай, в свою очередь, работает над созданием чипового фонда. Кроме того, Пекин заменил технологии американского происхождения в госучреждениях на продукты китайских производителей, в том числе, Huawei и Phytium. Такое решение поспособствовало падению акций американских Intel и ADM, напоминает YS."Мы видим, что давнее технологическое соперничество США и Китая сейчас набирает обороты. Обе страны прилагают большие усилия в борьбе за производство полупроводников и право голоса на мировом рынке. Это означает, что в данной войне могут быть предприняты новые шаги", - прокомментировал ситуацию эксперт по кибербезопасности ADEO Cyber Security Эрсин Чахмутоглу.По его словам, новый чиповый кризис станет сигналом опасности для стран и компаний, которые зависят от иностранных технологий. Поэтому, отметил Чахмутоглу, многие государства изучают возможность снижения этой зависимости.Полный текст читайте на ИноСМИ
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китай, сша, чипы, полупроводники
КИТАЙ, США, чипы, полупроводники
10:12 05.04.2024 (обновлено: 10:16 05.04.2024)
 
Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты

Yeni Şafak: борьба за чипы между США и Китаем вышла на новый уровень

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Соперничество США и Китая в сфере технологий вышло на новый уровень, Вашингтон готовит новые санции против производителей чипов из КНР, но Пекин введет ответные меры. Об этом пишет турецкое издение Yeni Safak.
По данным издания, США и Китай соперничают на многих уровнях, особенно в области технологий. Так, по мнению Вашингтона, достижение Пекином значительного уровня мирового производства чипов является угрозой, поэтому администрация президента Джо Байдена готовит ограничения против компании Huawei.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Китай, в свою очередь, работает над созданием чипового фонда. Кроме того, Пекин заменил технологии американского происхождения в госучреждениях на продукты китайских производителей, в том числе, Huawei и Phytium. Такое решение поспособствовало падению акций американских Intel и ADM, напоминает YS.
"Мы видим, что давнее технологическое соперничество США и Китая сейчас набирает обороты. Обе страны прилагают большие усилия в борьбе за производство полупроводников и право голоса на мировом рынке. Это означает, что в данной войне могут быть предприняты новые шаги", - прокомментировал ситуацию эксперт по кибербезопасности ADEO Cyber Security Эрсин Чахмутоглу.
По его словам, новый чиповый кризис станет сигналом опасности для стран и компаний, которые зависят от иностранных технологий. Поэтому, отметил Чахмутоглу, многие государства изучают возможность снижения этой зависимости.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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КИТАЙСШАчипыполупроводники
 
 
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