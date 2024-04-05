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Песков заявил, что не знает о наличии данных по "Крокусу" от Франции
Песков заявил, что не знает о наличии данных по "Крокусу" от Франции - 05.04.2024, ПРАЙМ
Песков заявил, что не знает о наличии данных по "Крокусу" от Франции
В Кремле не располагают данными о получении какой-либо информации от Парижа о теракте в "Крокус Сити Холле", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:01+0300
2024-04-05T13:01+0300
2024-04-05T13:01+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В Кремле не располагают данными о получении какой-либо информации от Парижа о теракте в "Крокус Сити Холле", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены", - сказал Песков.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон завил, что Париж обладает полезными сведениями об организации теракта в "Крокусе".22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
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россия, дмитрий песков, новости, крокус сити холл
Происшествия, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости, Крокус сити холл
Песков заявил, что не знает о наличии данных по "Крокусу" от Франции
Песков сообщил, что не знает о предоставлении Парижем данных о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В Кремле не располагают данными о получении какой-либо информации от Парижа о теракте в "Крокус Сити Холле", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены", - сказал Песков.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон завил, что Париж обладает полезными сведениями об организации теракта в "Крокусе".
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.