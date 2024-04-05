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Дачникам рассказали, какие штрафы им могут грозить - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Дачникам рассказали, какие штрафы им могут грозить
Дачникам рассказали, какие штрафы им могут грозить - 05.04.2024, ПРАЙМ
Дачникам рассказали, какие штрафы им могут грозить
Дачники в России в этом году могут быть оштрафованы за самозахват земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала, а также... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T06:20+0300
2024-04-05T06:20+0300
дача
госдума
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Дачники в России в этом году могут быть оштрафованы за самозахват земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала, а также задолженность по электроэнергии, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы ("Единая Россия") и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, к этим нарушениям относятся использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков. Так, за самозахват земли может грозить административный штраф для граждан в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, однако не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф может достигать от 5 до 10 тысяч рублей.За строительство незаконных построек на дачных участках физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а должностным лицам - до 1 миллиона.При этом у дачников не получится построить огромный четырехэтажный дом около забора соседа, подчеркнул Чаплин. Согласно нормам, существуют четкие правила этажности и расстояний при возведении сооружений на дачному участке. "Согласно установленным нормативам, минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка составляет три метра, до постройки, где содержится скот, и до высокорослых деревьев — четыре метра, а постройки допускаются не выше трех этажей. В случае нарушения суд может обязать устранить нарушения, то есть снести постройку", - сказал депутат. Кроме того, штраф в размере 5 тысяч рублей грозит за мытье машины за забором.Если у товарищества есть задолженность по электричеству, то при отсутствии оплаты предлагается отключиться от сети самостоятельно. Кроме того, могут быть предусмотрены штрафные санкции за ненадлежащее содержание площадок для сбора мусора. Размер штрафов может достигать 500 тысяч рублей, при этом финансовая ответственность возлагается на СНТ, то есть всех членов товарищества.Кроме того, нельзя сжигать мусор и листву ближе, чем на 15 метров от построек, будь то свои или соседские. Если огонь разводится в закрытой емкости, например, металлической бочке, то допустимое расстояние до любого строения должно быть не менее 7,5 метров.Мангал можно устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от любых построек, иначе может грозить штраф до 5 тысяч рублей.
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дача, госдума
дача, Госдума
06:20 05.04.2024
 
Дачникам рассказали, какие штрафы им могут грозить

Депутат Чаплин рассказал дачникам о штрафах, которые им могут грозить в 2024 году

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок
Коттеджный поселок - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Дачники в России в этом году могут быть оштрафованы за самозахват земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала, а также задолженность по электроэнергии, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы ("Единая Россия") и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, к этим нарушениям относятся использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков. Так, за самозахват земли может грозить административный штраф для граждан в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, однако не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф может достигать от 5 до 10 тысяч рублей.
За строительство незаконных построек на дачных участках физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а должностным лицам - до 1 миллиона.
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При этом у дачников не получится построить огромный четырехэтажный дом около забора соседа, подчеркнул Чаплин. Согласно нормам, существуют четкие правила этажности и расстояний при возведении сооружений на дачному участке.
"Согласно установленным нормативам, минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка составляет три метра, до постройки, где содержится скот, и до высокорослых деревьев — четыре метра, а постройки допускаются не выше трех этажей. В случае нарушения суд может обязать устранить нарушения, то есть снести постройку", - сказал депутат.
Кроме того, штраф в размере 5 тысяч рублей грозит за мытье машины за забором.
Если у товарищества есть задолженность по электричеству, то при отсутствии оплаты предлагается отключиться от сети самостоятельно. Кроме того, могут быть предусмотрены штрафные санкции за ненадлежащее содержание площадок для сбора мусора. Размер штрафов может достигать 500 тысяч рублей, при этом финансовая ответственность возлагается на СНТ, то есть всех членов товарищества.
Кроме того, нельзя сжигать мусор и листву ближе, чем на 15 метров от построек, будь то свои или соседские. Если огонь разводится в закрытой емкости, например, металлической бочке, то допустимое расстояние до любого строения должно быть не менее 7,5 метров.
Мангал можно устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от любых построек, иначе может грозить штраф до 5 тысяч рублей.
 
дачаГосдума
 
 
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