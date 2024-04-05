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Мэр Орска рассказал подробности прорыва дамбы

Мэр Орска рассказал подробности прорыва дамбы - 05.04.2024, ПРАЙМ

Мэр Орска рассказал подробности прорыва дамбы

Глава Орска Василий Козупица уточнил, что частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах, сообщили в правительстве Оренбургской области. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T23:37+0300

2024-04-05T23:37+0300

2024-04-05T23:37+0300

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Орска Василий Козупица уточнил, что частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах, сообщили в правительстве Оренбургской области. "Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта", — приводятся слова Козупицы.По словам главы Орска, в настоящее время проводится эвакуация жителей из подтопленных районов в ПВР или в Новый город.В месту прорыва дамбы направлено 33 самосвала с "засыпным" материалом, а также 5 фронтальных погрузчиков.

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оренбург

оренбургская область

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россия, оренбург, оренбургская область