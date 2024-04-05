https://1prime.ru/20240405/damba-847129026.html
Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске
Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске - 05.04.2024, ПРАЙМ
Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске
Свыше десяти тысяч человек и четырех тысяч домов попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в мэрии города. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T23:49+0300
2024-04-05T23:49+0300
2024-04-05T23:49+0300
происшествия
россия
оренбург
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847128874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_018e49214a818c59fc123e10e3c8d4ab.jpg
УФА, 5 апр — ПРАЙМ. Свыше десяти тысяч человек и четырех тысяч домов попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в мэрии города. "В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами", — сообщили РИА Новости в мэрии Орска. Ранее 5 апреля в оренбургском Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. По информации мэрии Орска, идет массовая эвакуация людей из Старого города, несколько районов которого попали в зону затопления. Жителей размещают в ПВР или в Новом городе у родственников. "На пунктах временного размещения расположены все специалисты, медицинские работники, организованы питание и спальные места", - добавили в мэрии.На место прорыва дамбы направлена техника и специалисты службы устранения ЧС.Глава администрации Оренбурга рассказал, что в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.
https://1prime.ru/20240405/damba-847128719.html
оренбург
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847128874_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_87f6088d987fd6258d5e6341e12a8865.jpg
Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска после прорыва дамбы
2024-04-05T23:49+0300
true
PT0M26S
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область
Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске
В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали 10 тыс человек, 4 тыс домов
УФА, 5 апр — ПРАЙМ. Свыше десяти тысяч человек и четырех тысяч домов попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами", — сообщили РИА Новости в мэрии Орска.
Ранее 5 апреля в оренбургском Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. По информации мэрии Орска, идет массовая эвакуация людей из Старого города, несколько районов которого попали в зону затопления. Жителей размещают в ПВР или в Новом городе у родственников.
"На пунктах временного размещения расположены все специалисты, медицинские работники, организованы питание и спальные места", - добавили в мэрии.
Мэр Орска рассказал подробности прорыва дамбы
На место прорыва дамбы направлена техника и специалисты службы устранения ЧС.
Глава администрации Оренбурга рассказал, что в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.