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Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске
Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске - 05.04.2024, ПРАЙМ
Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске
Свыше десяти тысяч человек и четырех тысяч домов попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в мэрии города. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T23:49+0300
2024-04-05T23:49+0300
происшествия
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УФА, 5 апр — ПРАЙМ. Свыше десяти тысяч человек и четырех тысяч домов попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в мэрии города. "В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами", — сообщили РИА Новости в мэрии Орска. Ранее 5 апреля в оренбургском Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. По информации мэрии Орска, идет массовая эвакуация людей из Старого города, несколько районов которого попали в зону затопления. Жителей размещают в ПВР или в Новом городе у родственников. "На пунктах временного размещения расположены все специалисты, медицинские работники, организованы питание и спальные места", - добавили в мэрии.На место прорыва дамбы направлена техника и специалисты службы устранения ЧС.Глава администрации Оренбурга рассказал, что в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.
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Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска после прорыва дамбы
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россия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область
23:49 05.04.2024
 
Десять тысяч человек попало в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске

В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали 10 тыс человек, 4 тыс домов

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УФА, 5 апр — ПРАЙМ. Свыше десяти тысяч человек и четырех тысяч домов попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами", — сообщили РИА Новости в мэрии Орска.
Ранее 5 апреля в оренбургском Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. По информации мэрии Орска, идет массовая эвакуация людей из Старого города, несколько районов которого попали в зону затопления. Жителей размещают в ПВР или в Новом городе у родственников.
"На пунктах временного размещения расположены все специалисты, медицинские работники, организованы питание и спальные места", - добавили в мэрии.
Прорыв дамбы в Орске
Мэр Орска рассказал подробности прорыва дамбы
Вчера, 23:37
На место прорыва дамбы направлена техника и специалисты службы устранения ЧС.
Глава администрации Оренбурга рассказал, что в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургОренбургская область
 
 
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