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ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью, пишут СМИ
ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью, пишут СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью, пишут СМИ
с дальностью полета до 2 000 километров в 2024 году, нацелившись на арктические базы России и Урал, передает немецкое издание Bild. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:32+0300
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2024-04-05T13:36+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Киев можеть применить беспилотники с дальностью полета до 2 000 километров в 2024 году, нацелившись на арктические базы России и Урал, передает немецкое издание Bild.Согласно изданию, из-за отсутствия ракет средней и большой дальности ВСУ вынуждены полностью перейти на использование дронов. Так, киевской бюро "Луч" разрабатывает дрон, дальность действия которого, как заявляется, достигает 3300 километров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным газеты, благодаря новым БПЛА, украинская армия сможет нанести удеры по Мурманской области и регионам Урала.Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России получило партию БМП третьего поколения, предоставленную предприятиями "Ростеха". На данный момент ВС России в зоне СВО активно применяют БМП-3, которая предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач.
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ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью, пишут СМИ
Bild: ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью в 2024 году
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Киев можеть применить беспилотники
с дальностью полета до 2 000 километров в 2024 году, нацелившись на арктические базы России и Урал, передает
немецкое издание Bild.
Согласно изданию, из-за отсутствия ракет средней и большой дальности ВСУ вынуждены полностью перейти на использование дронов. Так, киевской бюро "Луч" разрабатывает дрон, дальность действия которого, как заявляется, достигает 3300 километров.
По данным газеты, благодаря новым БПЛА, украинская армия сможет нанести удеры по Мурманской области и регионам Урала.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).
Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России получило партию БМП третьего поколения, предоставленную предприятиями "Ростеха". На данный момент ВС России в зоне СВО активно применяют БМП-3, которая предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач.
Произошло мгновенно. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине