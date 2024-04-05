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ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью, пишут СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ
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ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью, пишут СМИ
ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью, пишут СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью, пишут СМИ
с дальностью полета до 2 000 километров в 2024 году, нацелившись на арктические базы России и Урал, передает немецкое издание Bild. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:32+0300
2024-04-05T13:36+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Киев можеть применить беспилотники с дальностью полета до 2 000 километров в 2024 году, нацелившись на арктические базы России и Урал, передает немецкое издание Bild.Согласно изданию, из-за отсутствия ракет средней и большой дальности ВСУ вынуждены полностью перейти на использование дронов. Так, киевской бюро "Луч" разрабатывает дрон, дальность действия которого, как заявляется, достигает 3300 километров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным газеты, благодаря новым БПЛА, украинская армия сможет нанести удеры по Мурманской области и регионам Урала.Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России получило партию БМП третьего поколения, предоставленную предприятиями "Ростеха". На данный момент ВС России в зоне СВО активно применяют БМП-3, которая предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач.
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россия, украина, новости
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
13:32 05.04.2024 (обновлено: 13:36 05.04.2024)
 
ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью, пишут СМИ

Bild: ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью в 2024 году

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Киев можеть применить беспилотники с дальностью полета до 2 000 километров в 2024 году, нацелившись на арктические базы России и Урал, передает немецкое издание Bild.
Согласно изданию, из-за отсутствия ракет средней и большой дальности ВСУ вынуждены полностью перейти на использование дронов. Так, киевской бюро "Луч" разрабатывает дрон, дальность действия которого, как заявляется, достигает 3300 километров.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По данным газеты, благодаря новым БПЛА, украинская армия сможет нанести удеры по Мурманской области и регионам Урала.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).
Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России получило партию БМП третьего поколения, предоставленную предприятиями "Ростеха". На данный момент ВС России в зоне СВО активно применяют БМП-3, которая предназначена для общевойскового боя и для выполнения специальных задач.
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