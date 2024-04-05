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Экономист увидел риск нацбезопасности в оттоке людей из Сибири, пишут СМИ

Экономист увидел риск нацбезопасности в оттоке людей из Сибири, пишут СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ

Экономист увидел риск нацбезопасности в оттоке людей из Сибири, пишут СМИ

Текущая модель пространственного развития России и продолжающийся отток населения из Сибири и Дальнего Востока угрожает безопасности страны, заметил главный... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:00+0300

2024-04-05T11:00+0300

2024-04-05T11:23+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Текущая модель пространственного развития России и продолжающийся отток населения из Сибири и Дальнего Востока угрожает безопасности страны, заметил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в докладе "Организация российского пространства в новой реальности", который оказался в распоряжении РБК."Процесс "обезлюдения" особенно актуален для сельской местности, и в последние 35 лет он затронул почти всю территорию страны", - отмечается в докладе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению экономиста, большая часть населения в России сосредоточена в Европейской части страны. Клепач выделил четыре главных вызова для пространственного развития: демографические проблемы, межрегиональное неравенство, неравенство в оплате труда и проблемы бюджетной обеспеченности.В отношении демографии, он обратил внимание на депопуляцию сельских территорий и сокращение населения на Дальнем Востоке и в Сибири. Он также указывает на большое различие в ВРП на душу населения между различными регионами.Экономическое неравенство также существует в оплате труда, где зарплаты в сельской местности значительно ниже, чем в среднем по стране, отметил он.Наконец, существует проблема неравенства в бюджетной обеспеченности, где расходы на душу населения в Москве и Московской области почти в два раза выше, чем в других регионах.

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россия, отток, новости