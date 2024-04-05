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Новая нефть: пополнять "госкубышку" будут из другого источника

Новая нефть: пополнять "госкубышку" будут из другого источника - 05.04.2024, ПРАЙМ

Новая нефть: пополнять "госкубышку" будут из другого источника

Зависимость экономики России от экспорта находится на минимальном с 1990-х годов уровне. Однако доля внутреннего спроса растет и на фоне санкционных ограничений | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T04:04+0300

2024-04-05T04:04+0300

2024-04-05T04:04+0300

статья

экономика рф

сокращение экспорта нефти

экспорт

экспорт газа

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МОСКВА, 6 апр – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Зависимость экономики России от экспорта находится на минимальном с 1990-х годов уровне. Однако доля внутреннего спроса растет и на фоне санкционных ограничений становится принципиально важной. Что это значит для развития страны, читайте в материале "Прайм".Доля экспорта товаров и услуг в составе ВВП России в 2023 году стала рекордно низкой по крайней мере с 2011 года, пишет РБК. Но сопоставимыми эти периоды назвать трудно, ведь именно с начала 2010-х внутренний валовый продукт считают по новой методологии – с учетом условной жилой ренты и расходов на системы вооружения. Это увеличило номинальный ВВП в сравнении с прежними расчетами, утверждает издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕсли ориентироваться на данные Росстата по методике 1995–2010 годов, то доля экспорта стала минимальной за весь период ее действия. В прошлом году экспорт обеспечил почти четверть ВВП. По итогам 2022-го он составлял 30 процентов внутреннего валового продукта. Тот факт, что российская экономика стала менее зависима от сырьевого экспорта, подтвердил и премьер Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед Госдумой. "При этом ненефтегазовые доходы выросли на четверть", — добавил он.Объемы и ценыПрежде всего, роль экспорта падает за счет снижения в физическом выражении. Если в 2022-м, по данным Федеральной таможенной службы, объемы экспорта РФ в Европу и Азию были сопоставимы, то сейчас ситуация изменилась. Поставки из России в Европу рухнули на 70 процентов. Экспорт в Азию вырос, но несопоставимо – на 5,6 процента. При этом на торговлю с Азией теперь приходится более 70 процентов российского экспорта.Объем поставок нефти, которая проходит в категории "Минеральные продукты", рухнул на треть. Просели и остальные группы товаров за исключением сельхозпродукции и продовольствия.Еще одна причина - удешевление сырьевых товаров, на которые приходится основная часть российских поставок. Цены на углеводороды в прошлом году были в целом ниже, чем в предыдущие периоды. По оценке МВФ, нефть стоила в среднем 80,6 доллара за баррель ― на 16 процентов ниже, чем годом ранее. А базовый российский экспортный сорт Urals в первом полугодии продавали в районе 50 долларов за баррель.Сократился и экспорт газа в Европу, а цена на него по итогам года упала в три раза. Поставки СПГ и переориентация на рынки Азии помогли исправить ситуацию лишь отчасти, поскольку цены на этом направлении тоже значительно снизились. Для сравнения: в 2021 году "Газпром" заработал на поставках трубопроводного газа более 55 миллиардов долларов. В прошлом году, по подсчетам экспертов, поставки через Украину в Европу принесли 4-5 миллиардов долларов. Поставки по "Силе Сибири" в Китай, по оценке китайских таможенников, – 6,4 миллиарда долларов.Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова напомнила о снижении экспорта российского газа из-за взрыва газопроводов "Северный поток". С учетом этого и прочих факторов, поступления от ТЭК в российский бюджет упали с 12 до 9 триллионов рублей. В этом, по мнению Сазановой, существенную роль сыграли введение потолка цен и эмбарго на поставки российской нефти в ЕС.Кроме нефти и газа, сократился экспорт металлов, древесины и изделий из нее, а также алмазов. При этом снижение курса национальной валюты на 20 процентов и рост номинального ВВП России в рублях не позволили компенсировать сокращение экспорта в стоимостном выражении. Как результат – зафиксированный Росстатом спад.Польза импортозамещенияЕще одна причина сокращения экспорта сырьевых товаров - повышение внутреннего спроса на них со стороны растущего российского ВПК, строительной отрасли, металлургии. Рост российской экономики на 3,6 процента по итогам прошлого года говорит о ее высокой устойчивости и большом потенциале в условиях глобальных вызовов, признают эксперты.Этот рост - до уровня пятой в рейтинге развитых стран - спровоцировал повышение внутреннего спроса, считает профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Хоружий.Положительный эффект отразился на строительном, оборонном, металлургическом, сельскохозяйственном, инфраструктурном, технологическом секторах экономики. Cущественно вырос спрос на импортозамещение во всех отраслях: в промышленности - до 34 процентов, в переработке - до 10 процентов, в энергетическом и нефтегазовом машиностроении - до 15 процентов.В авиационной, автомобильной, судостроительной, оборонной, отраслях существенно увеличили долю отечественных материалов, компонентов, узлов и агрегатов и “ставят цель достичь полной локализации производства в кратчайшей перспективе”, отметил эксперт.Таким образом отсутствие на российском рынке зарубежных конкурентов стимулирует отечественного производителя во всех отраслях экономики. Это работает через рост производства промышленной продукции.Нет пределов для ростаВ целом, снижение экспорта не так уж плохо для экономики, констатируют эксперты. К "зависимости" это отношения не имеет. “Скорее, уместен другой термин – происходит снижение нагрузки на экономику. И это, безусловно, хорошо”, - полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.Он объясняет эту мысль на простых цифрах. Если экономика произвела продукции на 100 рублей, из которых 20 экспортировала, взамен импортировала продукции на 15 рублей, то есть, чистый экспорт составил 5 рублей. Тогда, как поясняет финансист, получается, что на внутреннее потребление остается продукции на 95 рублей.Таким образом, положительный чистый экспорт увеличивает ВВП, но уменьшает ресурсы, доступные для потребления и инвестиций внутри экономики. “Очевидно, если экономика может обходиться без этого "балласта", то ничего плохого для нее в этом не будет”, - рассуждает эксперт.В целом сокращение экспорта в торговом балансе говорит о том, что в современной российской экономике внутренний спрос становится драйвером развития. “И если рост мировой экономики и дальше будет замедляться, то значимость роста внутреннего спроса увеличится”, - отмечает Сазанова.При этом важно понимать - если мы экспортируем нефть, а импортируем продукцию высокого передела, то появляется объективный предел роста производительности труда. При производстве сложной продукции этот предел в масштабах экономики значительно выше.“Так что, импортозамещение в текущих российских условиях – это то, что и обеспечивает рост потенциала экономики”, - отметил Брагин. Если оно окажется успешным, экспорт снова вырастет, но уже не за счет сырья, а за счет высокотехнологичной продукции. А это значительно расширяет возможности международной торговли.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

экономика рф, сокращение экспорта нефти, экспорт, экспорт газа