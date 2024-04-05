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Исследование показало, где сильнее всего подорожало элитное жилье
Исследование показало, где сильнее всего подорожало элитное жилье - 05.04.2024, ПРАЙМ
Исследование показало, где сильнее всего подорожало элитное жилье
Столица Филиппин Манила в 2023 году стала мировым лидером по темпам удорожания элитного жилья, следует из данных исследования о благосостоянии The Wealth Report | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T15:13+0300
2024-04-05T15:13+0300
2024-04-05T15:15+0300
филиппины
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Столица Филиппин Манила в 2023 году стала мировым лидером по темпам удорожания элитного жилья, следует из данных исследования о благосостоянии The Wealth Report 2024 компании Knight Frank.Так, по информации исследования, элитное жилье в Маниле за 2023 год прибавило в цене 26%. На этом фоне столица Филиппин заняла первое место в рейтинге, сдвинув на второе место Дубай.Отмечается, что третье место в списке мест с самыми быстрорастущими рынками элитной недвижимости занимают Багамы, где жилье подорожало на 15%. Далее следуют регион Алгарве в Португалии и Кейптаун в ЮАР. По итогам прошлого года они продемонстрировали рост в 12%. Кроме того, в лидерах числятся Афины (+12%), Ибица (+12%), индийский Мумбаи (+10%) и китайский Шанхай (+9%).Также уточняется, что перечень мест все же показали отрицательную динамику цен а элитную недвижимость. Среди них оказались Оксфорд в Великобритании, Канны во Франции и столица Нидерландов Амстердам, где жилье подешевело на 8%, 7% и 6% соответственно.По расчетам Knight Frank, в среднем за прошлый год элитное жилье прибавило в стоимости 3% (российские города в исследовании не учитывались).
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филиппины, рынок недвижимости
ФИЛИППИНЫ, рынок недвижимости
Исследование показало, где сильнее всего подорожало элитное жилье
Knight Frank: Манила заняла первое место в мире по росту цен на элитное жилье
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Столица Филиппин Манила в 2023 году стала мировым лидером по темпам удорожания элитного жилья, следует из данных исследования о благосостоянии The Wealth Report 2024 компании Knight Frank
.
Так, по информации исследования, элитное жилье в Маниле за 2023 год прибавило в цене 26%. На этом фоне столица Филиппин заняла первое место в рейтинге, сдвинув на второе место Дубай.
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Отмечается, что третье место в списке мест с самыми быстрорастущими рынками элитной недвижимости занимают Багамы, где жилье подорожало на 15%. Далее следуют регион Алгарве в Португалии и Кейптаун в ЮАР. По итогам прошлого года они продемонстрировали рост в 12%.
Кроме того, в лидерах числятся Афины (+12%), Ибица (+12%), индийский Мумбаи (+10%) и китайский Шанхай (+9%).
Также уточняется, что перечень мест все же показали отрицательную динамику цен а элитную недвижимость. Среди них оказались Оксфорд в Великобритании, Канны во Франции и столица Нидерландов Амстердам, где жилье подешевело на 8%, 7% и 6% соответственно.
По расчетам Knight Frank, в среднем за прошлый год элитное жилье прибавило в стоимости 3% (российские города в исследовании не учитывались).