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Исследование показало, где сильнее всего подорожало элитное жилье

Исследование показало, где сильнее всего подорожало элитное жилье - 05.04.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, где сильнее всего подорожало элитное жилье

Столица Филиппин Манила в 2023 году стала мировым лидером по темпам удорожания элитного жилья, следует из данных исследования о благосостоянии The Wealth Report | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T15:13+0300

2024-04-05T15:13+0300

2024-04-05T15:15+0300

филиппины

рынок недвижимости

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Столица Филиппин Манила в 2023 году стала мировым лидером по темпам удорожания элитного жилья, следует из данных исследования о благосостоянии The Wealth Report 2024 компании Knight Frank.Так, по информации исследования, элитное жилье в Маниле за 2023 год прибавило в цене 26%. На этом фоне столица Филиппин заняла первое место в рейтинге, сдвинув на второе место Дубай.Отмечается, что третье место в списке мест с самыми быстрорастущими рынками элитной недвижимости занимают Багамы, где жилье подорожало на 15%. Далее следуют регион Алгарве в Португалии и Кейптаун в ЮАР. По итогам прошлого года они продемонстрировали рост в 12%. Кроме того, в лидерах числятся Афины (+12%), Ибица (+12%), индийский Мумбаи (+10%) и китайский Шанхай (+9%).Также уточняется, что перечень мест все же показали отрицательную динамику цен а элитную недвижимость. Среди них оказались Оксфорд в Великобритании, Канны во Франции и столица Нидерландов Амстердам, где жилье подешевело на 8%, 7% и 6% соответственно.По расчетам Knight Frank, в среднем за прошлый год элитное жилье прибавило в стоимости 3% (российские города в исследовании не учитывались).

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филиппины

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филиппины, рынок недвижимости