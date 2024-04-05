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Суд взыскал с Euroclear более 20 миллионов долларов в пользу "Ростсельмаша"

Суд взыскал с Euroclear более 20 миллионов долларов в пользу "Ростсельмаша" - 05.04.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал с Euroclear более 20 миллионов долларов в пользу "Ростсельмаша"

Арбитражный суд Москвы по иску крупного российского производителя сельхозтехники ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) взыскал более 20,7... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T10:08+0300

2024-04-05T10:08+0300

2024-04-05T10:08+0300

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску крупного российского производителя сельхозтехники ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) взыскал более 20,7 миллиона долларов (более 1,9 миллиарда рублей по текущему курсу) с европейского депозитария Euroclear Bank, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Истец требовал взыскать эту сумму солидарно с Euroclear Bank и АО "Национальный расчётный депозитарий" (НРД), но в требованиях к российскому ответчику суд первой инстанции отказал. Третьим лицом к делу привлечен Росбанк. Основания исковых требований в опубликованных материалах дела не приводятся, но, исходя из состава участников дела, можно предположить, что "Ростсельмаш" взыскивает убытки, причиненные заморозкой из-за международных санкций принадлежащих ему ценных бумаг на счетах НРД, открытых в Euroclear. Иски к Euroclear Bank, начиная с 2022 года, в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с блокировкой этой бельгийской структурой ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Это произошло после того, как Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта 2022 года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. "Ростсельмаш" - крупный производитель сельхозтехники. Продуктовая линейка компании насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК и дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания осуществляет регулярные поставки продукции в 20 стран.

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