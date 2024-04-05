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ФАС согласовала цены на препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс"

ФАС согласовала цены на препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс" - 05.04.2024, ПРАЙМ

ФАС согласовала цены на препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс", сообщает ведомство. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:12+0300

2024-04-05T12:12+0300

2024-04-05T12:13+0300

фас рф

фармацевтика

препарат

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс", сообщает ведомство. "После согласования с ФАС снизятся цены на препарат для лечения сахарного диабета в рамках МНН "Эмпаглифлозин". Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик "Эмфорикс". Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Джардинс" на 12%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Эмфорикса" из 30 таблеток в дозировке 10 миллиграммов составила 2 171 рубль, а за такую же упаковку "Джардинса" - 2 458 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

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фас рф, фармацевтика, препарат