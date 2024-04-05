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Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы

Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы - 05.04.2024, ПРАЙМ

Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в пятницу провел встречу с главой Минфина США Джанет Йеллен для обсуждения двусторонних и глобальных важных... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T17:32+0300

2024-04-05T17:32+0300

2024-04-05T17:41+0300

экономика

китай

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джанет йеллен

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ПЕКИН, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в пятницу провел встречу с главой Минфина США Джанет Йеллен для обсуждения двусторонних и глобальных важных финансово-экономических вопросов, сообщает Центральное телевидение Китая.Йеллен с 4 по 9 апреля находится в Китая с визитом."Главной задачей нашей нынешней встречи является реализация важных договоренностей, достигнутых в ходе встречи и телефонного разговора между лидерами наших двух государств, дальнейшее углубленное обсуждение важных китайско-американских и глобальных финансово-экономических вопросов, а также принятия надлежащих решений по некоторым ключевым проблемам в экономических отношениях Китая и США", - заявил Хэ Лифэн.В свою очередь Йеллен отметила, созданная сторонами рабочая группа по финансово-экономическим вопросам в последние несколько месяцев добилась прогресса по ряду важных и сложных вопросов.

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китай, сша, новости, джанет йеллен