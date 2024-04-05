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Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы - 05.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240405/finance-847122060.html
Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы
Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы - 05.04.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в пятницу провел встречу с главой Минфина США Джанет Йеллен для обсуждения двусторонних и глобальных важных... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:32+0300
2024-04-05T17:41+0300
экономика
китай
сша
новости
джанет йеллен
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ПЕКИН, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в пятницу провел встречу с главой Минфина США Джанет Йеллен для обсуждения двусторонних и глобальных важных финансово-экономических вопросов, сообщает Центральное телевидение Китая.Йеллен с 4 по 9 апреля находится в Китая с визитом."Главной задачей нашей нынешней встречи является реализация важных договоренностей, достигнутых в ходе встречи и телефонного разговора между лидерами наших двух государств, дальнейшее углубленное обсуждение важных китайско-американских и глобальных финансово-экономических вопросов, а также принятия надлежащих решений по некоторым ключевым проблемам в экономических отношениях Китая и США", - заявил Хэ Лифэн.В свою очередь Йеллен отметила, созданная сторонами рабочая группа по финансово-экономическим вопросам в последние несколько месяцев добилась прогресса по ряду важных и сложных вопросов.
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китай, сша, новости, джанет йеллен
Экономика, КИТАЙ, США, Новости, Джанет Йеллен
17:32 05.04.2024 (обновлено: 17:41 05.04.2024)
 
Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы

Вице-премьер КНР и глава минфина США обсудили двусторонние финансовые вопросы

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© AFP / Wang Zhao
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ПЕКИН, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в пятницу провел встречу с главой Минфина США Джанет Йеллен для обсуждения двусторонних и глобальных важных финансово-экономических вопросов, сообщает Центральное телевидение Китая.
Йеллен с 4 по 9 апреля находится в Китая с визитом.
"Главной задачей нашей нынешней встречи является реализация важных договоренностей, достигнутых в ходе встречи и телефонного разговора между лидерами наших двух государств, дальнейшее углубленное обсуждение важных китайско-американских и глобальных финансово-экономических вопросов, а также принятия надлежащих решений по некоторым ключевым проблемам в экономических отношениях Китая и США", - заявил Хэ Лифэн.
В свою очередь Йеллен отметила, созданная сторонами рабочая группа по финансово-экономическим вопросам в последние несколько месяцев добилась прогресса по ряду важных и сложных вопросов.
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ЭкономикаКИТАЙСШАНовостиДжанет Йеллен
 
 
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