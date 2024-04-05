https://1prime.ru/20240405/finance-847122060.html
Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы
Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы - 05.04.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в пятницу провел встречу с главой Минфина США Джанет Йеллен для обсуждения двусторонних и глобальных важных... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:32+0300
2024-04-05T17:32+0300
2024-04-05T17:41+0300
экономика
китай
сша
новости
джанет йеллен
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в пятницу провел встречу с главой Минфина США Джанет Йеллен для обсуждения двусторонних и глобальных важных финансово-экономических вопросов, сообщает Центральное телевидение Китая.Йеллен с 4 по 9 апреля находится в Китая с визитом."Главной задачей нашей нынешней встречи является реализация важных договоренностей, достигнутых в ходе встречи и телефонного разговора между лидерами наших двух государств, дальнейшее углубленное обсуждение важных китайско-американских и глобальных финансово-экономических вопросов, а также принятия надлежащих решений по некоторым ключевым проблемам в экономических отношениях Китая и США", - заявил Хэ Лифэн.В свою очередь Йеллен отметила, созданная сторонами рабочая группа по финансово-экономическим вопросам в последние несколько месяцев добилась прогресса по ряду важных и сложных вопросов.
https://1prime.ru/20240405/chipy-847100966.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, новости, джанет йеллен
Экономика, КИТАЙ, США, Новости, Джанет Йеллен
Вице-премьер КНР и глава Минфина США обсудили финансовые вопросы
Вице-премьер КНР и глава минфина США обсудили двусторонние финансовые вопросы
ПЕКИН, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в пятницу провел встречу с главой Минфина США Джанет Йеллен для обсуждения двусторонних и глобальных важных финансово-экономических вопросов, сообщает Центральное телевидение Китая.
Йеллен с 4 по 9 апреля находится в Китая с визитом.
"Главной задачей нашей нынешней встречи является реализация важных договоренностей, достигнутых в ходе встречи и телефонного разговора между лидерами наших двух государств, дальнейшее углубленное обсуждение важных китайско-американских и глобальных финансово-экономических вопросов, а также принятия надлежащих решений по некоторым ключевым проблемам в экономических отношениях Китая и США", - заявил Хэ Лифэн.
В свою очередь Йеллен отметила, созданная сторонами рабочая группа по финансово-экономическим вопросам в последние несколько месяцев добилась прогресса по ряду важных и сложных вопросов.
Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты