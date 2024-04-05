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Во Франции сообщили о катастрофическом состоянии одной из госсфер - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Во Франции сообщили о катастрофическом состоянии одной из госсфер
Во Франции сообщили о катастрофическом состоянии одной из госсфер - 05.04.2024, ПРАЙМ
Во Франции сообщили о катастрофическом состоянии одной из госсфер
Государственные финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии, раскрыл депутат Европарламента от Франции Жоффруа Дидье в своем обращении к... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:30+0300
2024-04-05T09:37+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Государственные финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии, раскрыл депутат Европарламента от Франции Жоффруа Дидье в своем обращении к Еврокомиссии, текст которого оказался в распоряжении издания "Лента.ру".По словам Дидье, Франция накопила долг в размере 900 миллиардов евро с 2017 года, а государственный дефицит достигнет по крайней мере 4,9 процента ВВП в 2023 году, а долговое бремя страны увеличится до 57 миллиардов евро в 2024 году.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также предупредил, что если агентства понизят рейтинг Франции, это ухудшит доверие к президенту Макрону и его правительству.Парламентарий также отметил, что комитет по вопросам финансов Сената Франции проверил Министерство экономики и раскритиковал французское правительство за "сокрытие информации". Комитет предупредил, если дефицит и дальше будет выходить из-под контроля правительства, то в 2024 и 2025 годах он может достичь уровня в 5,7 процента и 5,9 процента ВВП соответственно. Тем не менее, по данным официальной статистики, переданной в Комиссию, его показатели находились на уровне в 4,4 процента и 3,7 процента."Ввиду этого катастрофического управления бюджетом со стороны правительства (…) и учитывая разрыв между дефицитами, которые были объявлены, и теми, которые сейчас предусмотрены: считает ли Комиссия, что французское правительство могло проявлять халатность или лукавство при составлении своего последнего бюджета?", - задал вопрос Дидье.В феврале 2024 года сообщалось, что правительство Франции сокращает бюджетные расходы, чтобы выделить три миллиарда евро на помощь Украине.
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франция, новости, финансы
Экономика, ФРАНЦИЯ, Новости, Финансы
09:30 05.04.2024 (обновлено: 09:37 05.04.2024)
 
Во Франции сообщили о катастрофическом состоянии одной из госсфер

Евродепутат Дидье: государственные финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Государственные финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии, раскрыл депутат Европарламента от Франции Жоффруа Дидье в своем обращении к Еврокомиссии, текст которого оказался в распоряжении издания "Лента.ру".
По словам Дидье, Франция накопила долг в размере 900 миллиардов евро с 2017 года, а государственный дефицит достигнет по крайней мере 4,9 процента ВВП в 2023 году, а долговое бремя страны увеличится до 57 миллиардов евро в 2024 году.
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Он также предупредил, что если агентства понизят рейтинг Франции, это ухудшит доверие к президенту Макрону и его правительству.
Парламентарий также отметил, что комитет по вопросам финансов Сената Франции проверил Министерство экономики и раскритиковал французское правительство за "сокрытие информации".
Комитет предупредил, если дефицит и дальше будет выходить из-под контроля правительства, то в 2024 и 2025 годах он может достичь уровня в 5,7 процента и 5,9 процента ВВП соответственно. Тем не менее, по данным официальной статистики, переданной в Комиссию, его показатели находились на уровне в 4,4 процента и 3,7 процента.
"Ввиду этого катастрофического управления бюджетом со стороны правительства (…) и учитывая разрыв между дефицитами, которые были объявлены, и теми, которые сейчас предусмотрены: считает ли Комиссия, что французское правительство могло проявлять халатность или лукавство при составлении своего последнего бюджета?", - задал вопрос Дидье.
В феврале 2024 года сообщалось, что правительство Франции сокращает бюджетные расходы, чтобы выделить три миллиарда евро на помощь Украине.
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