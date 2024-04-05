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Замглавы ФТС Ягодкина обжаловала свой арест

Замглавы ФТС Ягодкина обжаловала свой арест - 05.04.2024, ПРАЙМ

Замглавы ФТС Ягодкина обжаловала свой арест

Замглавы ФТС Елена Ягодкина обжаловала свой арест по делу о выдаче акцизных марок, с помощью которых, как полагает следствие, был реализован контрафактный... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T13:41+0300

2024-04-05T13:41+0300

2024-04-05T13:41+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Замглавы ФТС Елена Ягодкина обжаловала свой арест по делу о выдаче акцизных марок, с помощью которых, как полагает следствие, был реализован контрафактный алкоголь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы. "Басманным судом Москвы 5 апреля зарегистрирована апелляционная жалоба Ягодкиной Е. В. на постановлении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, Ягодкина, будучи руководителем главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ, в 2018-2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на 1 миллиард 228 миллионов рублей. Ягодкина вину в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) не признала. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Защита в суде настаивала на прекращении дела из-за отсутствия события преступления и заявляла, что Ягодкина имеет безупречный послужной список и "с утра до ночи находится на рабочем месте, в своём лице представляет настоящую кузницу кадров". Елена Ягодкина занимает пост замглавы ФТС РФ с сентября 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы.

https://1prime.ru/20240326/yagodkina-846715440.html

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фтс, арест, суд, новости