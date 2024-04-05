https://1prime.ru/20240405/germaniya-847107166.html

Немецкого депутата обвинили в получении "российских денег, пишет СМИ

Немецкого депутата обвинили в получении "российских денег, пишет СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ

Немецкого депутата обвинили в получении "российских денег, пишет СМИ

Немецкая фракция "Альтернатива для Германии" призывает своего депутата Петра Быстрона отказаться от выборов в Европарламент из-за подозрений в получении им... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:13+0300

2024-04-05T12:13+0300

2024-04-05T12:13+0300

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БЕРЛИН, 5 апр - ПРАЙМ. Немецкая фракция "Альтернатива для Германии" призывает своего депутата Петра Быстрона отказаться от выборов в Европарламент из-за подозрений в получении им "российских денег", пишет газета Bild, ссылаясь на свои источники.Так, по информации издания, исполком партии проведет совещание по этому вопросу на следующей неделе. Предполагается, что Быстрону порекомендуют отказаться от активной предвыборной кампании в Евросоюзе. Однако отмечается, что сам депутат опроверг предъявленные обвинения, озвученные чешскими СМИ. По его словам, эти подозрения являются попыткой воздействовать на результаты грядущих выборов в Европарламент.Bild пишет, что, несмотря на все подозрения, фракция уже не может вычеркнуть Быстрона из выборного списка и снять его с предвыборной гонки. Издание подчеркивает, что, согласно составленной самим депутатом объяснительной, он отвергает информацию о получении денег от Voice of Europe или "какого-либо русского". Тем не менее, Быстрон не прокомментировал, получал ли средства от бывших украинских политиков, аффилированных с России.

https://1prime.ru/20240404/germaniya-847092771.html

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