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В ФРГ заявили о возможном участии немецких фирм в восстановлении Мариуполя - 05.04.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ заявили о возможном участии немецких фирм в восстановлении Мариуполя
В ФРГ заявили о возможном участии немецких фирм в восстановлении Мариуполя - 05.04.2024, ПРАЙМ
В ФРГ заявили о возможном участии немецких фирм в восстановлении Мариуполя
Данные о возможном участии немецких компаний в восстановлении Мариуполя должны быть расследованы прокуратурой, сообщила официальный представитель министерства... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:54+0300
2024-04-05T14:54+0300
германия
россия
мариуполь
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БЕРЛИН, 5 апр - ПРАЙМ. Данные о возможном участии немецких компаний в восстановлении Мариуполя должны быть расследованы прокуратурой, сообщила официальный представитель министерства экономики Германии в ходе брифинга кабинета министров страны.Спикер отметила, что все немецкие компании должны придерживаться санкционной политики, а потенциальными нарушениями предписаний о санкциях должны заниматься таможенная криминальная служба и прокуратура. По ее словам, это также входит в компетенции министерства финансов.В свою очередь представитель минфина заяил, что налоговые службы отвечают лишь за ввоз и вывоз товаров из Германии, чего в данном случае не имеет места быть.Ранее телеканал ARD в своем новостном канале опубликовал сообщение о том, что как минимум две немецкие компании помогали востанавливать город Мариуполь в Донецкой республике. Речь идет о таких предприятиях, как Knauf и WKB Systems.
https://1prime.ru/20240404/germaniya-847092771.html
германия
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германия, россия, мариуполь
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Мариуполь
14:54 05.04.2024
 
В ФРГ заявили о возможном участии немецких фирм в восстановлении Мариуполя

Минэк ФРГ: нужно расследовать возможное участие фирм из ФРГ в восстановлении Мариуполя

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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БЕРЛИН, 5 апр - ПРАЙМ. Данные о возможном участии немецких компаний в восстановлении Мариуполя должны быть расследованы прокуратурой, сообщила официальный представитель министерства экономики Германии в ходе брифинга кабинета министров страны.
Спикер отметила, что все немецкие компании должны придерживаться санкционной политики, а потенциальными нарушениями предписаний о санкциях должны заниматься таможенная криминальная служба и прокуратура. По ее словам, это также входит в компетенции министерства финансов.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
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В свою очередь представитель минфина заяил, что налоговые службы отвечают лишь за ввоз и вывоз товаров из Германии, чего в данном случае не имеет места быть.
Ранее телеканал ARD в своем новостном канале опубликовал сообщение о том, что как минимум две немецкие компании помогали востанавливать город Мариуполь в Донецкой республике. Речь идет о таких предприятиях, как Knauf и WKB Systems.
 
ГЕРМАНИЯРОССИЯМариуполь
 
 
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