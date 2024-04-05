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В Госдуме предложили ввести дополнительный налог на золото

В Госдуме предложили ввести дополнительный налог на золото - 05.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести дополнительный налог на золото

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:33+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный НДПИ на золото в 78 тысяч рублей за килограмм, чтобы решить проблему выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту."Предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций 78 тысяч рублей на килограмм золота, содержащемся в полезном ископаемом. Это как раз в период с 1 июня по 31 декабря сбора в НДПИ – как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 году", - сказала первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева."Было проведено совещание … у (министра финансов РФ – ред.) Антона Германовича (Силуанова), вместе с представителями крупнейших золотодобытчиков по Российской Федерации было выработано такое компромиссное решение, потому что мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны – договорились, что до конца года 15 миллиардов рублей они нам заплатят", - прокомментировал поправки замминистра финансов РФ Алексей Сазанов."Для того, чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ на них. Введена фиксированная нашлепка, чтобы гарантированно собрать 15 миллиардов и не привязываться к объемам экспорта, это сделано в привязке к объемам добычи в размере 78 тысяч рублей на килограмм, либо 78 миллионов рублей на одну тонну добытого золота", - добавил он.

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