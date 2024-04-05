https://1prime.ru/20240405/ikony-847095490.html

По одному из фигурантов дела о контрабанде икон прекращено производство

По одному из фигурантов дела о контрабанде икон прекращено производство - 05.04.2024, ПРАЙМ

По одному из фигурантов дела о контрабанде икон прекращено производство

Прекращено производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом говорится в... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T07:46+0300

2024-04-05T07:46+0300

2024-04-05T07:46+0300

происшествия

псковская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Прекращено производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Речь идет о Хочбаре Джамалове. При этом ранее количество фигурантов дела официально не называлось. "Джамалов Хочбар... Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы / представления)", - говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского облсуда.ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Взрывчатку нашли в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области. Из груза изъяли 27 готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления". Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.Изначально дело Джамалова рассматривалось в нижестоящей инстанции - Псковском горсуде. Его рассматривал в тот же день и тот же судья, что и дело другого задержанного, который позднее был арестован и которому уже предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, – Дмитрия Гратия.Из материалов суда следует, что у Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица. Предположительно, речь идет о наличии гражданства Молдавии у обоих. В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили 7 февраля, 9 февраля по ним было вынесено решение, но разными судьями, судебные заседания прошли с разницей в три часа. Гратию мера пресечения была оставлена без изменения, а по Джамалову производство прекращено. Прокуроры по каждому из дел были одни и те же, один из адвокатов – Алексей Лещенко - совпадает, но у Джамалова был и второй защитник – Сергей Назаренко. По одному из предполагаемых телефонов Джамалова корреспонденту РИА Новости удалось дозвониться. Трубку взял не он, а его знакомый, который сказал, что хозяин телефона сейчас "под подпиской и без связи", от дальнейших комментариев отказался.

https://1prime.ru/20240402/ikony-846997600.html

псковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

псковская область