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По одному из фигурантов дела о контрабанде икон прекращено производство
По одному из фигурантов дела о контрабанде икон прекращено производство - 05.04.2024, ПРАЙМ
По одному из фигурантов дела о контрабанде икон прекращено производство
Прекращено производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом говорится в... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T07:46+0300
2024-04-05T07:46+0300
2024-04-05T07:46+0300
происшествия
псковская область
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Прекращено производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Речь идет о Хочбаре Джамалове. При этом ранее количество фигурантов дела официально не называлось. "Джамалов Хочбар... Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы / представления)", - говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского облсуда.ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Взрывчатку нашли в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области. Из груза изъяли 27 готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления". Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.Изначально дело Джамалова рассматривалось в нижестоящей инстанции - Псковском горсуде. Его рассматривал в тот же день и тот же судья, что и дело другого задержанного, который позднее был арестован и которому уже предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, – Дмитрия Гратия.Из материалов суда следует, что у Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица. Предположительно, речь идет о наличии гражданства Молдавии у обоих. В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили 7 февраля, 9 февраля по ним было вынесено решение, но разными судьями, судебные заседания прошли с разницей в три часа. Гратию мера пресечения была оставлена без изменения, а по Джамалову производство прекращено. Прокуроры по каждому из дел были одни и те же, один из адвокатов – Алексей Лещенко - совпадает, но у Джамалова был и второй защитник – Сергей Назаренко. По одному из предполагаемых телефонов Джамалова корреспонденту РИА Новости удалось дозвониться. Трубку взял не он, а его знакомый, который сказал, что хозяин телефона сейчас "под подпиской и без связи", от дальнейших комментариев отказался.
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псковская область
Происшествия, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
По одному из фигурантов дела о контрабанде икон прекращено производство
Производство по одному из фигурантов дела о ввозе икон со взрывчаткой с Украины прекращено
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Прекращено производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о Хочбаре Джамалове. При этом ранее количество фигурантов дела официально не называлось.
"Джамалов Хочбар... Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы / представления)", - говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского облсуда.
В Кремле назвали тревожным сигналом попытку провести взрывчатку в иконах
ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Взрывчатку нашли в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области. Из груза изъяли 27 готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, "причастного к совершению преступления".
Возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
Изначально дело Джамалова рассматривалось в нижестоящей инстанции - Псковском горсуде. Его рассматривал в тот же день и тот же судья, что и дело другого задержанного, который позднее был арестован и которому уже предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, – Дмитрия Гратия.
Из материалов суда следует, что у Гратия есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица. Предположительно, речь идет о наличии гражданства Молдавии у обоих.
В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили 7 февраля, 9 февраля по ним было вынесено решение, но разными судьями, судебные заседания прошли с разницей в три часа. Гратию мера пресечения была оставлена без изменения, а по Джамалову производство прекращено. Прокуроры по каждому из дел были одни и те же, один из адвокатов – Алексей Лещенко - совпадает, но у Джамалова был и второй защитник – Сергей Назаренко.
По одному из предполагаемых телефонов Джамалова корреспонденту РИА Новости удалось дозвониться. Трубку взял не он, а его знакомый, который сказал, что хозяин телефона сейчас "под подпиской и без связи", от дальнейших комментариев отказался.