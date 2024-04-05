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"Ядерный апокалипсис". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО

"Ядерный апокалипсис". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО - 05.04.2024, ПРАЙМ

"Ядерный апокалипсис". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО

Идея вступления Украины в НАТО напоминает начало фильма про ядерный апокалипсис, написал американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T08:26+0300

2024-04-05T08:26+0300

2024-04-05T09:46+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Идея вступления Украины в НАТО напоминает начало фильма про ядерный апокалипсис, написал американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х."Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", - отметил Маск в сети, комментируя видеозапись выступления госсекретаря США Энтони Блинкена перед журналистами. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Блинкен заявил, что целью июльского саммита НАТО в Вашингтоне является содействии "возведению моста" к членству Украины в блоке.В этой связи Маск прикрепил в своему сообщению отрывок из американского фильма "На следующий день", показывающего ядерную войну между США и СССР.Ранее, в марте текущего года, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что членство Украины в НАТО уже решено, но пока непонятно, когда это произойдет и что для этого нужно.В свою очередь американское издание The New York Times написало, что приглашение Украины в НАТО на грядущем саммите по случаю 75-летия образования блока, который пройдет летом в Вашингтоне, не входит в планы альянса. Как указывается в статье, у НАТО "нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса втянул бы его в жесточайший военный конфликт в Европе с 1945 года".

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украина, сша, нато, илон маск