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США впервые за полгода купили у России индий для ЖК-экранов и чипов - 05.04.2024, ПРАЙМ
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США впервые за полгода купили у России индий для ЖК-экранов и чипов
США впервые за полгода купили у России индий для ЖК-экранов и чипов - 05.04.2024, ПРАЙМ
США впервые за полгода купили у России индий для ЖК-экранов и чипов
США в феврале впервые за полгода приобрели у России индий-металл, используемый в производстве ЖК-экранов и в микроэлектронике, выяснило РИА Новости, изучив... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T18:24+0300
2024-04-05T18:24+0300
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. США в феврале впервые за полгода приобрели у России индий-металл, используемый в производстве ЖК-экранов и в микроэлектронике, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, в феврале этого года США приобрели у России индий на общую сумму почти 198 тысяч долларов. Это была первая покупка этого вещества у Москвы с августа прошлого года. Тогда индия было импортировано на 198,4 тысячи долларов. До этого также покупки индия у России совершались в декабре 2022 года (на 121,3 тысячи долларов) и в первом полугодии 2022 года, в 2020-2021 годах, в 2017-2018 годах, реже в 2014-2016, а также в 2013, 2011, 2010 и с 2002 по 2006 год. На постоянной основе США импортируют индий у Японии, Китая, Южной Кореи, Канады и Тайваня. И гораздо реже у России и Франции, покупки у которых они и возобновили в феврале. Всего по итогам февраля 2024 года импорт индия Штатами составил 4,6 миллиона долларов, или 20,3 тонны. Из этих объемов на Японию пришелся 51% поставок — 2,3 миллиона долларов (10,2 тонны), на Китай 18% — 812 тысяч долларов (3,8 тонны), на Корею 10% — 470 тысяч долларов (2,2 тонны), на Канаду 7% — 321 тысяча долларов (1,2 тонны). Доля Франции и Тайваня составила по 5% — это 231 и 250 тысяч долларов соответственно (по 1 тонне). А на Россию — 4%.
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сша, чипы, россия
Экономика, США, чипы, РОССИЯ
18:24 05.04.2024
 
США впервые за полгода купили у России индий для ЖК-экранов и чипов

США впервые за полгода купили у России индий для ЖК-экранов и чипов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЖК-телевизоры
ЖК-телевизоры - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. США в феврале впервые за полгода приобрели у России индий-металл, используемый в производстве ЖК-экранов и в микроэлектронике, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, в феврале этого года США приобрели у России индий на общую сумму почти 198 тысяч долларов. Это была первая покупка этого вещества у Москвы с августа прошлого года. Тогда индия было импортировано на 198,4 тысячи долларов.
До этого также покупки индия у России совершались в декабре 2022 года (на 121,3 тысячи долларов) и в первом полугодии 2022 года, в 2020-2021 годах, в 2017-2018 годах, реже в 2014-2016, а также в 2013, 2011, 2010 и с 2002 по 2006 год.
На постоянной основе США импортируют индий у Японии, Китая, Южной Кореи, Канады и Тайваня. И гораздо реже у России и Франции, покупки у которых они и возобновили в феврале. Всего по итогам февраля 2024 года импорт индия Штатами составил 4,6 миллиона долларов, или 20,3 тонны.
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Из этих объемов на Японию пришелся 51% поставок — 2,3 миллиона долларов (10,2 тонны), на Китай 18% — 812 тысяч долларов (3,8 тонны), на Корею 10% — 470 тысяч долларов (2,2 тонны), на Канаду 7% — 321 тысяча долларов (1,2 тонны). Доля Франции и Тайваня составила по 5% — это 231 и 250 тысяч долларов соответственно (по 1 тонне). А на Россию — 4%.
 
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