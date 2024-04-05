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Российское юрлицо Intel продало офис в Нижнем Новгороде

Российское юрлицо Intel продало офис в Нижнем Новгороде - 05.04.2024, ПРАЙМ

Российское юрлицо Intel продало офис в Нижнем Новгороде

Российское юридическое лицо американской корпорации Intel, которое занимается разработкой и производством электронных устройств, продало офис в Нижнем... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T13:23+0300

2024-04-05T13:23+0300

2024-04-05T13:23+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Российское юридическое лицо американской корпорации Intel, которое занимается разработкой и производством электронных устройств, продало офис в Нижнем Новгороде, следует из отчета компании АО "Интел А/О". "После отчетной даты, в январе 2024 года общество завершило сделку по продаже здания и земельных участков в городе Нижний Новгород. Анализ сделки позволяет предположить, что в результате продажи основных средств чистые активы общества могут достигнуть отрицательных значений", - сказано в отчете. В отчетах российских юридических лиц Intel за 2023 год зафиксирован убыток. Так, чистый убыток АО "Интел А/О" составил 192 миллиона рублей, а чистый убыток ООО "Интел текнолоджис" составил 21 миллион. Общий чистый убыток российских юрлиц Intel в 2022 году превысил 3 миллиарда рублей. Лаборатория Intel, расположенная в Нижнем Новгороде, была одним из крупнейших центров исследований и разработок программного обеспечения Intel в Европе. Его открыли в январе 2020 года. Специалисты работали над проектами в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения, беспилотных автомобилей, высокопроизводительных вычислений. В апреле 2022 года Intel сообщила, что приостанавливает все деловые операции в России из-за ситуации на Украине. В начале марта компания сообщала, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии.

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