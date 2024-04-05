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Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке

Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке - 05.04.2024, ПРАЙМ

Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке

Правительство увеличило общий лимит средств на выдачу IT-ипотеки на 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T15:33+0300

2024-04-05T15:33+0300

2024-04-05T16:41+0300

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство увеличило общий лимит средств на выдачу IT-ипотеки на 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство увеличит лимиты этой ипотеки на 200 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подготовлено", — сказал Мишустин в ходе совещания с кабмином. Как отметил Мишустин, благодаря увеличению лимита на выдачу ипотеки оформить займы по выгодным условиям смогут еще около 15 тысяч IT-специалистов. Он подчеркнул, что поддержка специалистов по информационным технологиям является важной частью программы по укреплению кадрового потенциала отрасли.Чуть позже подписанное премьером постановление было опубликовано на сайте правительства. В сообщении отмечается, что за все время реализации программы уже выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей.IT-ипотека — это программа для сотрудников отрасли информационных технологий, которая заработала в мае 2022 года, на фоне возросшего оттока молодых профессионалов за рубеж. Отмечается, что право на льготную IT-ипотеку имеют граждане России от 18 до 50 лет, которые работают в аккредитованной Минцифры IT⁠-⁠компании. Кроме того, специалистам от 36 лет необходимо соответствовать определенным зарплатным требованиям.

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россия, недвижимость, ипотека, it-ипотека