https://1prime.ru/20240405/ipoteka-847118003.html
ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля
ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля - 05.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля
Банк ВТБ с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки на прежних условиях, сообщила пресс-служба банка. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T16:02+0300
2024-04-05T16:02+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Банк ВТБ с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки на прежних условиях, сообщила пресс-служба банка. "С 8 апреля ВТБ возобновляет выдачу IT-ипотеки. Заемщики могут оформить кредиты на прежних условиях: ставка составляет 5% годовых на весь срок договора, а минимальный первый взнос - 20,1% от стоимости недвижимости. За счет сотрудничества ВТБ с партнерами-застройщиками клиенты банка могут воспользоваться увеличенной до 30 миллионов рублей суммой кредита", - сказано в сообщении. ВТБ с 3 апреля приостановил выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Ряд банков, в числе которых Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, РНКБ, "Ак Барс", "УБРиР", "Абсолют банк", банк "Санкт-Петербург", приостановили выдачи таких кредитов еще зимой. Вместе с тем, некоторые продолжают кредитовать в рамках программы, среди них - банк "Дом.РФ" и Россельхозбанк.Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым правительство увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он составляет 700 миллиардов рублей. В постановлении отмечается, что за все время реализации программы уже выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей.Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках – 18 миллионов рублей, в остальных – 9 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240405/ipoteka-847116536.html
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it-ипотека, втб
ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля
ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки на прежних условиях с 8 апреля
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Банк ВТБ с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки на прежних условиях, сообщила пресс-служба банка.
"С 8 апреля ВТБ возобновляет выдачу IT-ипотеки. Заемщики могут оформить кредиты на прежних условиях: ставка составляет 5% годовых на весь срок договора, а минимальный первый взнос - 20,1% от стоимости недвижимости. За счет сотрудничества ВТБ с партнерами-застройщиками клиенты банка могут воспользоваться увеличенной до 30 миллионов рублей суммой кредита", - сказано в сообщении.
ВТБ с 3 апреля приостановил выдачу кредитов по IT-ипотеке в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. Ряд банков, в числе которых Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, РНКБ, "Ак Барс", "УБРиР", "Абсолют банк", банк "Санкт-Петербург", приостановили выдачи таких кредитов еще зимой. Вместе с тем, некоторые продолжают кредитовать в рамках программы, среди них - банк "Дом.РФ" и Россельхозбанк.
Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым правительство увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он составляет 700 миллиардов рублей. В постановлении отмечается, что за все время реализации программы уже выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей.
Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.
Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках – 18 миллионов рублей, в остальных – 9 миллионов рублей.
Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке