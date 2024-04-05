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Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки
Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки - 05.04.2024, ПРАЙМ
Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки
Сбербанк возобновил выдачи кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ", сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:50+0300
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Сбербанк возобновил выдачи кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ", сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка. "Сбербанк возобновил 5 апреля выдачи по льготной программе "Ипотека для ИТ" на Домклик. Ставка по программе составляет 5%, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости объекта недвижимости, максимальный срок кредита — до 30 лет", — сказано в сообщении. Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым правительство увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он составляет 700 миллиардов рублей. При этом кабмин отметил, что за все время реализации программы уже выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей. После этого ВТБ сообщил, что с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки на прежних условиях. Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников. Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках – 18 миллионов рублей, в остальных – 9 миллионов рублей.
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РОССИЯ, ипотека, льготная ипотека, IT-ипотека, Домклик
Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки
Сбербанк возобновил выдачу кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ"
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Сбербанк возобновил выдачи кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ", сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
"Сбербанк возобновил 5 апреля выдачи по льготной программе "Ипотека для ИТ" на Домклик. Ставка по программе составляет 5%, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости объекта недвижимости, максимальный срок кредита — до 30 лет", — сказано в сообщении.
Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым правительство увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он составляет 700 миллиардов рублей. При этом кабмин отметил, что за все время реализации программы уже выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей.
После этого ВТБ сообщил, что с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки на прежних условиях.
ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля
Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.
Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках – 18 миллионов рублей, в остальных – 9 миллионов рублей.