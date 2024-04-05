https://1prime.ru/20240405/ipoteka-847123661.html

Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки

Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки - 05.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк возобновил выдачу IT-ипотеки

Сбербанк возобновил выдачи кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ", сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T17:50+0300

2024-04-05T17:50+0300

2024-04-05T17:50+0300

россия

ипотека

льготная ипотека

it-ипотека

домклик

https://cdnn.1prime.ru/img/83803/62/838036200_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_634ca57ab9533f55c0fc7d40efdbe21f.jpg

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Сбербанк возобновил выдачи кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ", сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка. "Сбербанк возобновил 5 апреля выдачи по льготной программе "Ипотека для ИТ" на Домклик. Ставка по программе составляет 5%, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости объекта недвижимости, максимальный срок кредита — до 30 лет", — сказано в сообщении. Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым правительство увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он составляет 700 миллиардов рублей. При этом кабмин отметил, что за все время реализации программы уже выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей. После этого ВТБ сообщил, что с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки на прежних условиях. Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников. Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках – 18 миллионов рублей, в остальных – 9 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240405/ipoteka-847118003.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, льготная ипотека, it-ипотека, домклик