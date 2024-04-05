https://1prime.ru/20240405/it-847106306.html

В Минцифрах оценили прирост IT-кадров в 2023 году

В Минцифрах оценили прирост IT-кадров в 2023 году - 05.04.2024, ПРАЙМ

В Минцифрах оценили прирост IT-кадров в 2023 году

Из уехавших в 2022 году ИТ-специалистов больше половины вернулись в Россию, в 2023 году прирост кадров в сфере информационных технологий составил 857 тысяч... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:38+0300

2024-04-05T11:38+0300

2024-04-05T12:43+0300

россия

it

it-специалисты

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/89/841428975_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_aed67de64927d70d8c1684033de0a042.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Из уехавших в 2022 году ИТ-специалистов больше половины вернулись в Россию, в 2023 году прирост кадров в сфере информационных технологий составил 857 тысяч человек, рассказали Минцифры.Накануне "Коммерсант" отмечал быстрый рост спроса российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство в Европе. По данным газеты, за первый квартал количество запросов выросло на 233 процента.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек", - сообщается в Тelegram-канале ведомства.Кроме того, сообщается, что в прошлом году средняя зарплата в ИТ-отрасли выросла на 13%. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Россия активно восполняет дефицит IT-кадров. Так, количество абитуриентов, выбирающих специальности в сфере информационных технологий, выросло почти в 2,5 раза с 2019 года.Ранее, в марте, "Коммерсантъ" со ссылкой на данные HeadHunter сообщало, что количество вакансий для IT-специалистов в России выросло на 63 процента в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

https://1prime.ru/20240405/relokatsiya-847098285.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, it, it-специалисты