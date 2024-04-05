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В Минцифрах оценили прирост IT-кадров в 2023 году - 05.04.2024, ПРАЙМ
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В Минцифрах оценили прирост IT-кадров в 2023 году
В Минцифрах оценили прирост IT-кадров в 2023 году - 05.04.2024, ПРАЙМ
В Минцифрах оценили прирост IT-кадров в 2023 году
Из уехавших в 2022 году ИТ-специалистов больше половины вернулись в Россию, в 2023 году прирост кадров в сфере информационных технологий составил 857 тысяч... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T11:38+0300
2024-04-05T12:43+0300
россия
it
it-специалисты
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Из уехавших в 2022 году ИТ-специалистов больше половины вернулись в Россию, в 2023 году прирост кадров в сфере информационных технологий составил 857 тысяч человек, рассказали Минцифры.Накануне "Коммерсант" отмечал быстрый рост спроса российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство в Европе. По данным газеты, за первый квартал количество запросов выросло на 233 процента.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек", - сообщается в Тelegram-канале ведомства.Кроме того, сообщается, что в прошлом году средняя зарплата в ИТ-отрасли выросла на 13%. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Россия активно восполняет дефицит IT-кадров. Так, количество абитуриентов, выбирающих специальности в сфере информационных технологий, выросло почти в 2,5 раза с 2019 года.Ранее, в марте, "Коммерсантъ" со ссылкой на данные HeadHunter сообщало, что количество вакансий для IT-специалистов в России выросло на 63 процента в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
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россия, it, it-специалисты
РОССИЯ, IT, IT-специалисты
11:38 05.04.2024 (обновлено: 12:43 05.04.2024)
 
В Минцифрах оценили прирост IT-кадров в 2023 году

Минцифры: две трети IT-специалистов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию

© Unsplash/Shamin HakyПрограммирование, кибербезопасность
Программирование, кибербезопасность
© Unsplash/Shamin Haky
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Из уехавших в 2022 году ИТ-специалистов больше половины вернулись в Россию, в 2023 году прирост кадров в сфере информационных технологий составил 857 тысяч человек, рассказали Минцифры.
Накануне "Коммерсант" отмечал быстрый рост спроса российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство в Европе. По данным газеты, за первый квартал количество запросов выросло на 233 процента.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек", - сообщается в Тelegram-канале ведомства.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
IT-специалисты активизировали попытки покинуть Россию, пишет СМИ
09:18
Кроме того, сообщается, что в прошлом году средняя зарплата в ИТ-отрасли выросла на 13%.
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Россия активно восполняет дефицит IT-кадров. Так, количество абитуриентов, выбирающих специальности в сфере информационных технологий, выросло почти в 2,5 раза с 2019 года.
Ранее, в марте, "Коммерсантъ" со ссылкой на данные HeadHunter сообщало, что количество вакансий для IT-специалистов в России выросло на 63 процента в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
 
РОССИЯITIT-специалисты
 
 
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