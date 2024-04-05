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Нацбанк Украины посчитал убытки страны от польской блокады

Нацбанк Украины посчитал убытки страны от польской блокады - 05.04.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Украины посчитал убытки страны от польской блокады

Госбюджет Украины из-за уменьшения импорта товаров и услуг, вызванного транспортной блокадой на границе с Польшей, потерял в феврале до 400 миллионов долларов,... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T13:54+0300

2024-04-05T13:54+0300

2024-04-05T14:01+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Госбюджет Украины из-за уменьшения импорта товаров и услуг, вызванного транспортной блокадой на границе с Польшей, потерял в феврале до 400 миллионов долларов, сообщает национальный банк страны (НБУ). "В феврале не произошло традиционного для этого месяца роста импорта товаров из-за возобновления блокады западных границ. По оценкам НБУ, потери импорта в феврале составили 350 - 400 миллионов долларов", - говорится в отчете "Макроэкономическое и монетарное обозрение, апрель 2024 года", опубликованном на сайте регулятора. Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщал, что в марте из-за блокады со стороны польских фермеров на украинско-польской границе бюджет Украины недополучит 166 миллионов долларов. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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