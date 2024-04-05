https://1prime.ru/20240405/korabli-847107550.html

Полный провал: США переживают крах одной отрасли

Полный провал: США переживают крах одной отрасли - 05.04.2024, ПРАЙМ

Полный провал: США переживают крах одной отрасли

ВМС США сталкиваются с проблемами в кораблестроении, в том числе с нехваткой квалифицированного персонала и отставанием от графика реализации проектов, пишет... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:28+0300

2024-04-05T12:28+0300

2024-04-05T12:41+0300

вооружения

сша

вмс сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83287/54/832875433_0:244:3089:1982_1920x0_80_0_0_9c97ba14012982dffa90342dbef8564a.jpg

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ВМС США сталкиваются с проблемами в кораблестроении, в том числе с нехваткой квалифицированного персонала и отставанием от графика реализации проектов, пишет британское здание The Telegraph.Американская военная пресса ознакомилась с результатами проверки кораблестроительной отрасли, которую министр ВМС приказал провести еще в январе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, семь основных кораблестроительных предприятий отстают от графика реализации основных проектов. Отмечается, что основная проблема кроется в дефиците кадров. Командование ВМС понимает, что проблемы отрасли надо решать прямо сейчас, чтобы потом развиваться. Планирующие органы прогнозируют резкое увеличение заказов на строительство кораблей в предстоящие годы."Но если модернизация отрасли потерпит неудачу, и предприятия будут набирать меньше людей, чем теряют, долговременные последствия для боеготовности ВМС США будут очень серьезные. По количеству кораблей американский флот уже меньше китайского", — подчеркивает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240329/pentagon-846878793.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вмс сша