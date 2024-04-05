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Полный провал: США переживают крах одной отрасли
Полный провал: США переживают крах одной отрасли - 05.04.2024, ПРАЙМ
Полный провал: США переживают крах одной отрасли
ВМС США сталкиваются с проблемами в кораблестроении, в том числе с нехваткой квалифицированного персонала и отставанием от графика реализации проектов, пишет... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T12:28+0300
2024-04-05T12:28+0300
2024-04-05T12:41+0300
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ВМС США сталкиваются с проблемами в кораблестроении, в том числе с нехваткой квалифицированного персонала и отставанием от графика реализации проектов, пишет британское здание The Telegraph.Американская военная пресса ознакомилась с результатами проверки кораблестроительной отрасли, которую министр ВМС приказал провести еще в январе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным издания, семь основных кораблестроительных предприятий отстают от графика реализации основных проектов. Отмечается, что основная проблема кроется в дефиците кадров. Командование ВМС понимает, что проблемы отрасли надо решать прямо сейчас, чтобы потом развиваться. Планирующие органы прогнозируют резкое увеличение заказов на строительство кораблей в предстоящие годы."Но если модернизация отрасли потерпит неудачу, и предприятия будут набирать меньше людей, чем теряют, долговременные последствия для боеготовности ВМС США будут очень серьезные. По количеству кораблей американский флот уже меньше китайского", — подчеркивает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Полный провал: США переживают крах одной отрасли
The Telegraph: США переживают крах кораблестроения из-за нехватки персонала
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ.
ВМС США сталкиваются с проблемами в кораблестроении, в том числе с нехваткой квалифицированного персонала и отставанием от графика реализации проектов, пишет британское здание The Telegraph
.
Американская военная пресса ознакомилась с результатами проверки кораблестроительной отрасли, которую министр ВМС приказал провести еще в январе.
По данным издания, семь основных кораблестроительных предприятий отстают от графика реализации основных проектов. Отмечается, что основная проблема кроется в дефиците кадров. Командование ВМС понимает, что проблемы отрасли надо решать прямо сейчас, чтобы потом развиваться. Планирующие органы прогнозируют резкое увеличение заказов на строительство кораблей в предстоящие годы.
"Но если модернизация отрасли потерпит неудачу, и предприятия будут набирать меньше людей, чем теряют, долговременные последствия для боеготовности ВМС США будут очень серьезные. По количеству кораблей американский флот уже меньше китайского", — подчеркивает издание.
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